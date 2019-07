Niels B. Christiansen har gennem flere år haft 150 km fra hjemmet til sin arbejdsplads i Billund. Nu er det slut med det lange pendlerliv.

Gennem snart to år har Legos topchef, Niels B. Christiansen, pendlet mellem hjemmet nær Sønderborg og Legos hovedkvarter i Billund. En tur på knap 150 km hver vej.

Men nu vinker Niels B. Christiansen farvel til de lange ture på E45. Han og konen har således for nylig sat ejendommen i Høruphav til salg for 7,8 mio. kr. Parret købte grunden i 2006 for knap 1,2 mio. kr. og fik bygget en 308 kvadratmeters villa i to plan.

Niels B. Christiansen bekræfter, at huset nu er sat til salg.

»Det er helt korrekt, at vi i forbindelse med min ansættelse i Lego-koncernen har valgt at ændre på vores boligsituation efter mere end 10 gode år i Høruphav på Als for min familie og jeg. For at jeg kan være tættere på arbejdspladsen i Billund i hverdagen, har jeg derfor nu fået en lejlighed i Vejle. Vi har herudover bopæl i Københavnsområdet, hvor vores børn bor,« siger han i en udtalelse.

Det er den lokale Home-ejendomsmægler, der står for salget af Niels B. Christiansens ejendom. I salgsopstillingen bliver der ikke sparet på superlativerne.

»Luksuriøs, topmoderne og energirigtig særklassevilla opført i udsøgte kvalitetsmaterialer med masser af luksustilvalg og spændende løsninger. Villaen ligger majestætisk flot på et gigantisk grundstykke, der giver masser af luft til naboer, og som på alle måder løfter den smukke og velbyggede villa op i sin helt egen liga,« står der i salgsopstillingens indledning.

Niels B. Christiansen begyndte som topchef i Lego den 1. oktober 2017. Tre måneder forinden var han fratrådt som topchef i Danfoss. Den stilling havde han haft i næsten 10 år.

Han har desuden en fortid hos GN Store Nord og McKinsey. Niels B. Christiansen er bestyrelsesformand i høreapparatskæmpen Demant, ligesom han har en bestyrelsesfortid steder som Dansk Industri, A.P. Møller-Mærsk, Danske Bank, B&O og Axcel.