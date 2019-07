Efter to fatale flystyrt tidligere på året med det omdiskuterede 737-Max-fly har Boeing besluttet at afsætte omkring 660 mio. kr. til de efterladte.

Mads Ring, f. 1971, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole og har derudover en bachelor i engelsk og formidling fra Københavns Universitet. Han har tilbragt ni år i DR, hvor han har arbejdet for TV Avisen som reporter og graverjournalist. Han har tidligere også arbejdet med udenrigsstoffet. De seneste år har han haft en lang række redaktørjob både på TV Avisen, og for andre programmer såsom 21Søndag og Bag Borgen. Som de fleste virksomheder, hader Mads minus på bundlinjen, og derfor knokler han med at fræse af på realkreditlånet i villaen i Allerød, hvor han bor med sin kone og 2 piger. Mads er passioneret fodboldfan og kæmper med at være lige så glad for fitness , som han er for god mad.

Hvordan klarer man skolegang eller får en uddannelse på Filippinerne, hvis ens far eller mor eller begge er omkommet, og forsørgelsesgrundlaget er væk? Eller hvordan sikrer man mad på bordet, hvis det samme sker i Etiopien?

Begge steder blev en lang række familier ramt, da to fly af typen Boeing 737-MAX styrtede ned tidligere i år med 346 dræbte til følge.

Nu har Boeing besluttet at donere 100 mio. dollars, eller hvad der svarer til omkring 660 mio. kr., til de efterladte for tragedierne. Pengene skal gå til at hjælpe efterladte børn og unge med uddannelse i form af betaling for college og skolegang samt hjælpe familier i nød, skriver det amerikanske nyhedsmedie CNN.

»Hos Boeing beklager vi de tragiske tab af liv i de to ulykker, som fortsat vil tynge vore hjerter og sind i årene, der kommer. Familierne og de elskede til ofrene har vores dybeste sympati, og vi håber, at denne indledende godtgørelse kan hjælpe og give tryghed til de berørte familier,« udtaler Boeings topchef, Dennis Muilenburg, ifølge CNN.

Flere af de efterladte har allerede annonceret søgsmål mod flyproducenten i lyset af ulykkerne, og en af de advokater, der repræsenterer de efterladte, er på ingen måder imponeret over Boeings seneste initiativ:

»At komme med sådan et tilbud så tidligt i en retsproces er uden fortilfælde. Da der stadig er så mange ubesvarede spørgsmål i forhold til, hvad der skete, virker det nærmest perfidt,« lyder det fra advokaten Bob Clifford, der samtidig kalder Boeings tilbud svagt.

Boeing har holdt samtlige 737-Max-fly på jorden siden de to ulykker, som man mistænker skyldes fejl i den del af flyets software, der styrer flyets næsetip i tilfælde af såkaldte stalls - bratte nedstigninger.

Boeing kom oprindeligt med en meddelelse om, at ny software skulle være indstalleret, så flyene kunne komme på vingerne igen i august, skriver CNN. Men siden er flere fejl dukket op, og nu er flyvninger med 737-MAX udskudt på ny.

Ifølge en talsmand fra Boeing er det ikke et krav, at man undlader at sagsøge flyproducenten, for at få del i puljen på de 660 mio. kr. til de efterladte for flykatastroferne.