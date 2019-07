Gavekortfirma lukker med stort milliontab

Størstedelen af de ansatte i Bellevue er blevet fyret, mens nedlukningen står på.

Det kendte danske gavekortfirma Bellevue har gennem årene solgt titusindvis af oplevelseskort til danskerne.

Men den nye ejer af selskabet, Smartbox, er i gang med at lukke selskabet og har afskediget størstedelen af de ansatte. Det er en bekostelig affære, viser et nyt regnskab.

Siden nedlukningen blev sat i gang for godt to år siden, har Bellevue tabt i alt 73 mio. kr. Først 48 mio. kr. i regnskabsåret 2017/18 og nu 25 mio. kr. i 2018/19.

De store tab skyldes dels afviklingen af alle salgsaktiviteter og fyringen af medarbejdere. Derudover har Bellevue måttet lave en række nedskrivninger.

Egenkapitalen i det lukningsramte gavekortfirma er nu negativ med 66 mio. kr. Derfor har den nye ejer, Smartbox, stillet et lån på 61 mio. kr. til rådighed for at holde liv i Bellevue, mens lukningen af selskabet står på.

Men Bellevue bliver ikke i stand til at tilbagebetale lånet fuldt ud, lyder det i regnskabet.

Bellevue blev stiftet i 2006 af Henning Bruun og solgte hvert år tusindvis af oplevelsesgavekort til danskerne. Også investorerne Jan Lehrmann og Thomas Holm blev en del af ejerkredsen, inden at firmaet blev solgt til Smartbox.

I dag bliver der ikke længere solgt Bellevue-bokse.

»Men alle solgte Bellevue-bokse vil fortsat kunne indløses indenfor gyldighedsperioden via ombytning til Smartbox-produkter,« lyder det i regnskabet fra Bellevue.

Har du et Bellevue-gavekort, kan det enten indløses til en oplevelse på bellevuebox.dk eller til et beløbsgavekort på smartbox.dk. Det afhænger af, hvilket gavekort der er tale om.

Smartbox er verdens største producent af oplevelsesgaver og er aktiv i 10 lande under mærkerne Smartbox, Bongo, Buyagift, La Vida Es Bella, Cadeaubox, Dakotabox og Emozione3.

Bellevue har hovedsæde i Aalborg og har tre ansatte tilbage til at varetage driften.