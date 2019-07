Mærsk indfører krigstillæg på sine containerskibe

Maersk Line har på lige fod med nogle af sine konkurrenter besluttet at indføre et krigstillæg på sine fragter gennem Hormuzstræde. Det sker efter den seneste tids uro og angreb i området.

Mærsk har torsdag valgt at indføre såkaldt krigstillæg på sine skibe, der sejler gennem Hormuzstræde., fremgår det af selskabets hjemmeside. Maersk Line kalder tillæget "Gulf Emergency Risk Surcharge", og tager 42 dollar per teu (målene på en standardcontainer, red.).

- Du er sikkert bevidst om udviklingen og situationen i Hormuzstrædet. Som et resultat af dette ser vi nu en nævneværdig påvirkning i vores kostbase for vores shipping- og logistikaktiviteter.

- For at dække de øgede omkostninger introducerer Maersk Gulf Emergency Risk Surcharge for al sejlads til og fra Saudi Arabien, Bahrain, Qatar, UAE, Kuwait, Irak og Oman, skriver Maersk Line i en meddelelse på hjemmesiden.

Fredag har de to Maersk Line-konkurrenter MSC og Hapag-Lloyd ligeledes indført et krigstillæg, efter at to olietankskibe i midten af juni blev angrebet i Hormuzstrædet ud for Oman.

Hapag-Llyods tillæg træder i kraft 15. juli og er på 42 dollar per teu, bekræfter rederiet over for Ritzau Finans.

MSC-tillægget er på 40 dollar per teu og indføres fra 8. juli ifølge mediet Splash, skriver Shippingwatch.

Tirsdag indførte det franske containerrederi CMA CGM et krigstillæg på 36 dollar per teu på alle ruter - på nær USA og Kina - som er trådt i kraft fredag.

I midten af juni blev de to tankskibe Front Altair og Kokuka Courageous angrebet i Omanbugten, som er en af verdens hovedårer for transport af olie til havs. USA har beskyldt Iran for at stå bag angrebet, hvilket styret i Teheran har afvist.