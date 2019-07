Rekordår for Danmark: Millioner lægger vejen forbi Danmarks mest populære tursitattraktion

Danmarks attraktioner har haft et rekordhøjt antal besøgende i 2018. Men gæsterne flokkes særligt om én attraktion.

Det har været et særdeles indbringende år for de danske attraktioner.

Næsten 27 mio. besøgende har besøgt Danmarks 50 mest besøgte attraktioner i 2018, viser VisitDenmarks nye liste over besøgstallene i 2018.

Det har altså været et rigtig godt år for de danske forlystelsesparker, og særligt en attraktion tiltrækker både danske og udenlandske gæster år efter år.

Tivoli er nemlig endnu en gang topscorer på listen og lægger faktisk yderligere afstand til de øvrige attraktioner med en vækst på 11 pct. Med næsten 5 mio. besøgende havde Tivoli flere end dobbelt så mange besøgende som listens nr. 2, som er Dyrehavsbakken.

Samlet set havde de 50 mest populære attraktioner næsten 900.000 flere besøgende sammenlignet med året før, og de 26,5 mio. gæster sætter altså ny rekord.

Foruden Tivoli og Dyrehavsbakken finder man i toppen af listen også Legoland, Zoologisk Have i København og Djurs Sommerland.

En ny spiller på top 10 listen er Tivoli Friheden i Aarhus, der er gået 11 pct. frem, fordi parken har åbnet for flere særudstillinger som Halloween og julearrangementer.

»Fælles for de store attraktioner i Top 10 er, at de ved, at der skal investeres i nyheder for at være et attraktivt valg for både danskere og udenlandske turister, og de har ressourcerne til det. Det er helt afgørende for succes, at man som attraktion forstår at udvikle og innovere sit produkt og at målrette det til sit publikum, for konkurrencen om forbrugernes tid og penge er skarp, og der kommer hele tiden nye konkurrenter til«, siger marketingdirektør Janne Grønkjær Henriksen fra VisitDenmark.

Ifølge Visitdenmark er det forlystelsesparkerne, der klart trækker flest gæster. De 10 største parker stod nemlig for 75 pct. af væksten, mens de øvrige 40 attraktioner måtte nøjes med at dele de resterende 25 pct.

»Attraktionerne er en vigtig del af det Danmark, som vi tilbyder til turisterne, og de spiller også en vigtig rolle for at udvide sæsonen i dansk turisme«, siger marketingdirektør Janne Grønkjær Henriksen fra VisitDenmark.