Rådgivningsvirksomheden Balslev A/S er gået konkurs, efter virksomheden har fået flere sagsanlæg på halsen.

Kun et halvt år efter, at den 80-årige rådgivningsvirksomhed Balslev A/S er blevet opkøbt af den danske ingeniørkoncern ISC, er virksomheden gået konkurs.

Det skriver Børsen.

Konkursen skyldes flere sagsanlæg, som ingeniørvirksomheden ikke kunne afholde udgifterne for, meddeler kurator, advokat og partner i DLA Piper, Per Hald.

Derfor er det altså slut med virksomheden efter 80 års drift.

»Jeg sidder tilbage med en følelse af skuffelse og ærgrelse. Det var ikke det her, jeg havde regnet med skulle ske,« siger den tidligere adm. direktør i Balslev A/S Henrik Rosenberg til Børsen.

Tilbage i januar var han med til at sælge virksomheden til ingeniørkoncernen ISC med formålet, at Balslev kunne drives videre.

»Denne synergi giver enestående muligheder for at optimere rådgiverkompetencerne i begge selskaber. Overtagelsen sikrer samtidig et stabilt finansielt fundament for Mogens Balslev Rådgivende Ingeniører A/S’ fremtidige udvikling«, lød det i en pressemeddelelse kort efter overdragelsen.

Men blot et halvt år efter måtte bestyrelsen i Balslev kaste håndklædet i ringen og begære selskabet konkurs på grund af uoverkommelige sagsudgifter.

Tilbage i januar, da Balslev blev opkøbt, måtte virksomheden tilmed sande en reel medarbejderflugt blandt ingeniørerne, der altså ikke ønskede at indgå under de ændrede forhold i virksomheden, og det har været en tung udgift til medarbejderfratrædelser, har bestyrelsesmedlem i Balslev Carsten Sass Husum forklaret til Børsen.

Økonomien har længe skrantet under ingeniørvirksomheden, der efter sidste regnskabsår kom ud med et underskud på lidt under 11 mio. kr.

Den tidligere ejer Mogens Balslev har dog holdt virksomheden i live i form af sin fond, Mogens Balslevs Fond, men end ikke de midler har tilsyneladende været nok til at sikre den videre drift i selskabet.

Kurator Per Hald arbejder lige nu på at få solgt Balslev videre til en anden koncern, og han håber, at både medarbejdere og aktiver kan følge med ved et eventuelt salg.