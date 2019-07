USA skal i 2026 være medvært for VM i fodbold, men oven på den heftige debat om ligeløn mellem det mandlige og kvindelige fodboldlandshold i USA, vil en senator nu indefryse al støtte, indtil der er ligeløn.

Den amerikanske senator Joe Manchin vil stoppe al offentlig støtte til verdensmesterskaberne i fodbold i 2026, som skal afholdes i USA, Mexico og Canada.

Meldingen kommer efter, at emnet har sat dagsordenen den seneste uge, efter de amerikanske kvinder for tredje gang i træk blev verdensmestre. Manchin, der sidder med i senatets magtfulde bevillingsudvalg, har sagt, at det gælder støtte til alt lige fra værtsbyer, lokale- og statslige organisationer, fodboldforbundet og FIFA.

Lovforslaget kommer i kølvandet på, at senatoren modtog et brev fra træneren for West Virginia Universitys kvindefodboldhold, Nikki Izzo-Brown, hvor hun giver udtryk for sine bekymringer over uligelønnen ifht. mændene.

»Det er helt skævt. Derfor introducerer jeg lovgivning, der kræver at fodboldforbundet betaler det mandlige og det kvindelige landshold lige meget, før der kan bevilges nogen penge til verdensmesterskaberne i 2026. Den klare uligeløn mellem mande- og kvindehold er uacceptabel, og jeg er glad for, at kvindelandsholdets seneste sejr skaber et offentligt krav. De er det bedste hold i verden og fortjener at blive betalt som det,« skriver Manchin i en udtalelse.

Kvindelandsholdet sagsøgte den 8. marts – kvindernes internationale kampdag - det amerikanske fodboldforbund for forskelsbehandling, herunder på lønnen, og sagen har fået stor opmærksomhed efter, at publikum under den netop afsluttede slutrunde begyndte at synge ”Equal pay! Equal pay!” under kampene.

Det fik også god opmærksomhed, da en af landsholdets største profiler, VM’s bedste spiller og topscorer, Megan Rapinoe, meget åbenmundet har gjort opmærksom på forskelsbehandlingen.

Der var afsat 30 mio. dollars i præmiepenge i alt til kvindernes slutrunde, mens der til VM for mænd sidste sommer var afsat over 400 mio. dollars. Der er dog væsentligt flere penge i mændenes fodbold, hvor eksempelvis billetter koster 10 gange mere til mændenes kampe end til kvindernes turnering, som dog har haft rekordmange seere.

Over 1 mia. mennesker menes at have set kvinde-VM på tv, mens der er solgt lidt over 1,1 mio. billetter til slutrunden.