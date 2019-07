Ikea lukker fabrik og fyrer 300 medarbejdere

Den eneste Ikea-fabrik i USA lukker. Produktionen flyttes i stedet til Europa.

Den svenske møbelgigant Ikea har valgt at lukke sin eneste fabrik i USA.

Det skriver CNN Business.

Fabrikken, der ligger i byen Danville i Virginia, vil ophøre produktionen af møbler og andre ting til hjemmet i december.

Herefter vil produktionen flytte til Europa. Det vil, ifølge en talsmand fra Ikea, komme til at reducere omkostningerne i produktionsleddene.

»Vi har gjort alt for at forbedre og opretholde fabrikkens konkurrenceevne, men desværre er omkostningerne ikke passende for at kunne fortsætte produktionen i Danville,« fortalte Bert Eades, der er talsmand for Ikea, i en pressemeddelelse i sidste uge.

Fabrikken i Danville, der åbnede i 2008, beskæftiger i øjeblikket 300 ansatte. Det er særligt træprodukter, herunder hylder og opbevaringskasser, der bliver produceret på fabrikken.

For blot seks måneder siden fyrede Ikea 60 pct. af medarbejderne på fabrikken. På det tidspunkt fortalte Bert Eades til en række medier, at produktionen på fabrikken var 25 pct. lavere end forventet.

Ikea har også fabrikker i ni andre lande herunder Polen, Rusland og Sverige. Som årsag til lukningen af fabrikken i USA peger Ikea på prisen på råvarer, som de beskriver som højere i USA end i Europa.

Ikea beskæftiger omkring 20.00 mennesker på verdensplan. Et nyligt skifte i Ikeas salgsstrategi vil sætte mere fokus på online shopping, og det har medført jobnedskæringer i andre dele af virksomheden.

Det svenske holdingselskab, Ingka Group, der ejer og driver de fleste af Ikeas butikker, sagde sidste år, at de over de næste få år vil fyre ca. 7.500 af virksomhedens medarbejdere og i stedet bygge 30 mindre Ikea-butikker, der skal være placeret i storbyer.

Her fortalte en talsmand fra Ikea, at denne nye strategi i sidste ende kan skabe 11.500 nye arbejdspladser.