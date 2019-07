Volvo tilbagekalder tusindvis af biler i Danmark

Bilgiganten tilbagekalder over en halv million biler globalt efter brand i motorrum.

Volvo tilbagekalder 6.500 biler i Danmark efter, at der i udlandet har været episoder, hvor der er opstået brand ved motoren.

Det bekræfter Jan Larsen, der er PR Manager i Volvo Cars Denmark, til Berlingske.

»Det er det, vi kalder 'præventiv recall', fordi sikkerhed er væsentlig hos Volvo. Der er konstateret enkelte tilfælde globalt, hvor der er opstået en mindre brand i motorrummet,« fortæller han til mediet.

Det er skat, der står for at sende brevene til ejerne af de tilbagetrukne Volvo-biler, da det er ulovligt for virksomheden at ligge inde med oplysningerne om, hvem der ejer bilerne.

Der er ingen grund til bekymring hos de danske Volvo-ejere, mener Jan Larsen.

»Men opdager man, inden man kommer til eftersyn ved sin lokale forhandler, en misduft fra motorrummet, skal man stoppe bilen og kontakte Volvo-assistance,« siger han til Berlingske.

Det drejer sig om toliters fircylindret dieselmotorer produceret mellem 2014 og 2019. I alt er 503.000 biler på verdensplan blevet tilbagekaldt.