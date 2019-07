Grillpølser kan blive dyrere for europæere

Eksporten af grise til Kina steg med op til 43 pct. i maj. Og med det følger en stigning i prisen på grisekød i Europa.

Når europæerne denne sommer finder grillen frem, er det ikke sikkert, at grillpølsen vil være det økonomisk kloge valg.

Det skriver Bloomberg.

Udbrud af svinepest i Kina har hurtigt spredt sig til andre lande i Asien, og det har været med til at øge efterspørgslen efter grise fra udlandet.

Det, der ses som en gevinst for svineproducenterne, kan dog komme til at gå ud over de europæiske grillfester. I Danmark er prisen på grisekød på det højeste siden 2017, og i Spanien er niveauet på det højeste i et årti.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at prisen på en pakke med frankfurter kommer til at boome over sommeren, men det kan sandsynligvis betyde, at butikkerne er mindre tilbøjelige til at lave gode tilbud på fødevarer lavet af gris.

»I løbet af grillperioden er der typisk pakker af billig svinekød, der skal friste kunderne. Den situation kommer vi ikke til at opleve foreløbig,« siger Rupert Claxton, der er kødansvarlig i konsulentvirksomheden Gira, til Bloomberg.

Befolkningen i Europa er nogle af verdens største forbrugere af grisekød, og priserne kan forblive høje i et godt stykke tid endnu. Eksporten fra Europa er steget med ca. 12 pct. i år og ifølge Europa-Kommissionen, vil det indenlandske forbrug af grisekød falde, og kunderne vil vælge billigere kød i takt med, at Kina køber mere.

Virkningen af den faldende grisebestand i Kina »vil sandsynligvis fortsætte i mange måneder« udtalte Frankrigs landbrugsminister i denne uge.

Op mod 200 mio. grise forventes at dø af svinepest i Kina i år. Ifølge Landbrug og Fødevarer kan det betyde over 3 mia. kr. ekstra i kassen for de danske svineproducenter over de næste to år.