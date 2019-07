Bolig-boom i New York: Rigmænd betaler millioner for luften over naboens hus

De velhavende beboere i et tidligere pakhus var så bekymrede over at skulle miste deres udsigt til Empire State Building, at de betalte en formue for at forhindre et nyt højhus. De købte den ledige luft.

11 mio. dollars eller små 75 mio. kr. for det rene luft.

Det er den pris, en gruppe velhavende beboere i New York besluttede sig for at betale for at forhindre, at deres udsigt til bl.a. Empire State Building forsvandt.

Ifølge New York Times drejer det sig om en bygning i Chelsea-kvarteret - et gammelt pakhus, hvor bl.a. Meryl Streeps mand Don Gummer har boet, og det samme har skuespilleren Harrison Ford.

Men endnu vigtigere: Ved siden af pakhuset ligger en bygning, der er adskillige etager lavere end de 12-etagers høje pakhus. Indtil videre.

For der var planer om at bygge et højt tårn, der ville spærre for udsigten til Manhattan Skyline, og så er gode råd dyre - bogstaveligt talt.

Beboerne henvendte sig til den person, der ville bygge det nye høje hus og gav ham et tilbud: De ville gerne købe den frie luft over den nuværende nabobygning, så han ikke kunne opføre noget, der var højere end det nuværende.

11 mio. dollars, tilbød de ham, og han slog til.

Harrison solgte sin penthouselejlighed i bygningen for 15 mio. dollars, cirka 100 mio. kr., i 2012, så murstene er altså stadig dyrere.

Ifølge New York Times er det ikke første gang, at velhavende beboere i New York har været villig til at lade grisen danse og købe et stykke af himlen.

Men ifølge avisen ville beboere af den slags normalt sagsøge det selskab, der var på vej til at bygge højt, og så kunne man udskyde byggeriet. Men hvis man har pengene, sparer man om ikke anden noget tid.