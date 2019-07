Den nyligt valgte konservative leder er gået til valg på, at gennemføre brexit - deal eller no deal. Og det kan blive dyrt. Både for danskerne og briterne, mener det danske erhvervsliv.

Det kom ikke bag på mange, at det blev Boris Johnson, der fik posten som formand for de britiske konservative - og dermed posten som Storbritanniens næste premierminister.

Og Theresa Mays efterfølger har i hele sin valgkamp lagt en hård linje for det kommende brexit. Boris Johnson har stået fast på, at det skal gennemføres 31. oktober i år. Med eller uden skilsmisseaftale med EU. En udmelding, der har fået flere britiske ministre til at proklamere deres afgang.

Og også i dansk erhvervsliv er det netop dét, der især skaber bekymring.

Hos Dansk Industri, DI, frygter man et såkaldt hard-brexit, men håber, at både EU og Storbritannien vil sætte sig til forhandlingsbordet på ny, forklarer Peter Thagesen, der er underdirektør i DI.

»Sandsynligheden for et hard-brexit er kommet nærmere. Så det skal man forberede sig på, selvom det selvfølgelig er et worst-case scenarie. Men det er ikke til at vide, hvornår det kommer til at udfolde sig,« siger han.

»Man kan håbe, at man kan komme i gang med nogle nye forhandlinger og komme nærmere, hvad man vil i fremtiden. Jeg har dog svært ved at forestille mig hard-brexit. For de økonomiske konsekvenser er simpelthen for store. Det er dog også vigtigt ikke at male fanden på væggen. Måske ender det jo med, at man rykker deadlinen, der indtil videre er 30. oktober. Og så skal man forsøge at være så pragmatisk som muligt,« lyder det fra Peter Thagesen.

Også Dansk Erhverv er bekymrede for, hvad det vil betyde for det kommende brexit, at det er Johnson, der nu skal sidde ved roret i Storbritannien.



»Jeg må sige, at valget af Boris Johnson gør det ganske sandsynligt, at det hele ender med et hårdt brexit. Det bliver dyrt for Storbritannien og briterne, og det kommer så sandelig også til at koste på mange danske virksomheders bundlinjer,« udtaler adm. direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

»Hvis valget var faldet på Jeremy Hunt, havde det stadigvæk været svært, men han har dog udvist lidt mere kompromisvilje i forhold til EU, end Boris Johnson har gjort det. Men man kan jo selvfølgelig håbe på, at Boris Johnson bliver lidt mere pragmatisk, når han som ny leder bliver stillet over for realiteterne,« fortsætter han.

På de sociale medier har valget af den nye britiske premierminister også skabt reaktioner.

Som eksempel adm. direktør i Grundfos, Mads Nipper, der på sin Twitterprofil tirsdag eftermiddag giver udtryk for, at det ikke just var en god beslutning at vælge Johnson.

»Demokrati skal respekteres. Men den politiske populisme breder sig desværre yderligere med dette valg...« skriver han.