Topøkonomers sortsyn vokser: IMF langer kraftigt ud efter verdens politiske ledere

IMF advarer mod en voksende risiko for den globale økonomiske vækst. I sin seneste prognose begrunder topøkonomerne sit sortere syn med handelspolitiske spændinger, som verdens ledere derfor bør løse hurtigt.

I en verden, der er økonomisk sårbar efter mange års lave renter og højt forgældede økonomier, er det økonomisk farligt at slås med straftoldsatser og rode sig ud i geopolitiske konflikter.

På blot tre måneder er truslen mod den fortsatte økonomiske vækst øget, og det er nødvendigt, at verdens ledere handler.

Det er de meget direkte konklusioner i den rapport, som den internationale valutafond IMF tirsdag har offentliggjort.

Økonomerne har skruet et nøk ned for skønnet for den globale vækst - fra 3,3 pct. i 2019 til nu 3,2 pct., og tilsvarende skruet vækstskønnet for 2020 ned til 3,5 pct.

Allerede i anden linje af deres rapport nævnet det handelskonflikter og straftoldsatser som en årsag til usikkerhed.

Dermed spiller de bolden meget direkte over til den amerikanske præsident Donald Trump og i virkeligheden også til den nys valgte britiske premierminister Boris Johnson, der har erklæret, at Storbritannien skal ud af EU, hvadenten der indgås en aftale med EU eller ej.

»På det multilaterale niveau er der pressende behov for det første at reducere handelspolitiske og teknologiske spændinger og for det andet hurtigt at fjerne usikkerheden omkring forandringer i langvarige handelsaftaler (inkl. mellem Storbritannien og EU og mellem Canada, Mexico og USA.). I særdeleshed bør lande ikke bruge toldsatser til at løse bilaterale handelsbalancer,« skriver IMF i en skarp opfordring til verdens ledere.





Vækst i pct. 2019 2020 Globalt 3,2 3,5 USA 2,6 1,9 Euroområdet 1,3 1,6 Japan 0,9 0,4 Kina 6,2 6,0 Latinamerika inkl. Caribien 0,6 2,3

De sigter meget direkte til især USA’s realiserede toldsatser mod især Kina og de hyppige trusler mod øget told over for både Mexico og EU.

IMF-økonomernes ræsonnement er, at den slags handelsspændinger skaber usikkerhed og gør både investorer og forbrugere mindre tilbøjelige til at bruge penge og investere og løbe nogen form for økonomisk risiko.

»Den primære risikofaktor for den globale økonomi er, at en negativ udvikling - herunder yderligere spændinger mellem USA og Kina, USA-toldsatser eller en no-deal brexit - dræner tilliden, svækker investeringer, skævvrider globale forsyningskæder og alvorligt svækker den globale vækst i forhold til hoved-prognosen,« skriver IMF-økonomerne.

De tror som sagt på en global vækst, der stiger til 3,5 pct. i 2020. Den amerikanske vækst sætter de til hhv. 2,6 pct. og 1,9 pct. i 2019 og 2020, og de kinesiske vurderer de vil lavde på hhv 6,2 pct. og 6,0 pct. i de to år.

Men hvis forbrugernes og investorernes og virksomhedernes tillid bliver slået ned af geopolitiske spændinger og handelskrige, kan de brede sig til mange af de lande, der skal trække væksten globalt.

»En periode uden risikovilje, afhængig af dens dybde, kan eksponere finansielle sårbarheder, som er oparbejdet gennem år med lave renter, efterhånden som højt forgældede debitorer finder det vanskeligt at refinansiere deres gæld i takt med, at kapitalstrømme trækker sig tilbage fra vækstmarkeder og de førende vækstøkonomier,« skriver IMF.

Udover de handelspolitiske usikkerheder peger de på de spændinger, der er forårsaget af klimaforandringer og en voksende økonomisk ulighed. De peger både på den manglende opbakning til at løse de overordnede udfordringer internt i de enkelte lande, og at et internationalt samarbejde er ”udvandet af ikke-deltagelse af nøglelande”.

Desuden peger de på de aktuelle politiske spændinger i Den Persiske Golf, hvor både USA og Storbritannien forsøger at samle modstand mod Iran og samtidig forsøge at løse konflikten.

»Prioriteringen på tværs af alle økonomier skal være et styrke inklusion, styrke modstandsdygtighed og addressere begrænsinger på den potentielle vækst,« er IM’F’s besked til verden.