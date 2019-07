Google-ejeren overrasker positivt

Alphabet, ejeren af bl.a. Google, leverer i sit kvartalsregnskab lidt bedre tal, end markedet havde ventet.

Det lykkedes i andet kvartal af 2019 Google-ejeren Alphabet at øge sin omsætning med 19 pc.t til 38,9 mia. dollars.

Det oplyser nyhedsbureauet Reuters.

Analytikerne havde i gennemsnit sat næsen op efter at omsætning på 38,15 mia. kr. og blev altså positivt overrasket.

Det fik omgående aktien til at stige i eftermarkedet med 6 pct..

Væksten i andet kvartal bringer Alphabet tættere på det niveau på 20 pct. vækst, som var fremherskende, før selskabet skuffende måtte melde om en vækst på ”kun” 17 pct. i første kvartal i år, skriver Reuters.

Investorerne har været bekymret for, at de 17 pct. var tegn på en generelt nedadgående kurve, men det blev indtil videre afkræftet.

Også mål på indtjeningen klarede selskabet sig bedre end ventet. Den landede på netto 9,95 mia. dollars eller 14.21 pr. aktie. Det er en god luns over den indtægt, som analytikerne havde lagt ind i regnearkene, nemlig 8,02 mia. dollars eller 11,32 dollars per aktie.

I forhold til samme kvartal sidste år er det også en klar fremgang, idet nettoindtjeningen dengang lød på 3,2 mia. dollars, svarende til 4,54 dollar pr. aktie. Den gang var resultatet påvirket af en bøde på 5 mia. dollars, som de europæiske konkurrencemyndigheder sendte i Googles retning, afleveret af danske Margrethe Vestager.

Også de amerikanske myndigheder er interesseret i de store tech-koncerner, hvoraf Alphabet er den ene.

Onsdag kom det frem, at det amerikanske justitsministerium vil granske de store tech-koncerners opførsel på markedet.

Justitsministeriet sætter ikke navne på de selskaber, der skal ses efter i algoritmerne og sømmene. Men ministeriets melding er, at det vil adressere den ”udbredte bekymring” om de sociale medier, søgemaskiner og online detailsalg, og om aktørernes handlinger har skadet forbrugerne.

Det er uvist, hvad de amerikanske myndigheder kan finde på at gøre, hvis de finder problematiske forhold. Et af de mest indgribende initiativer ville være at tvinge dem til at splitte forretningen op.

I går fortalte Facebook desuden i sit kvartalsregnskab, at de amerikanske konkurrencemyndigheder er i gang med en undersøgelse af selskabet for muligt misbrug af dominerende stilling.

Mia. dollars Hhv. BNP og markedsværdi Indonesien 1.042 Amazon 976 Apple 952 Holland 913 Alphabet (Google) 790 Saudi-Arabien 782 Tyrkiet 767 Schweiz 706 Polen 586 Facebook 568

Kilde: Bloomberg 25/7 2019 og Verdensbanken (2018-tal).