Elon Musk: Snart kan du se Netflix og Youtube i din Tesla

Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår den nye funktion træder i kraft.

Nu bliver det snart muligt at streame det seneste afsnit af din yndlingsserie i din Tesla. Men kun når bilen holder stille.

Det skriver The Verge.

Elon Musk har længe fremhævet potentialet, som skærmen i bilen kan have for chaufføren. Den skal ikke kun kunne give information og finde vej, men også levere underholdning. Tesla har bla. allerede udgivet spil, som chaufføren kan spille på skærmen.

»Muligheden for at streame Youtube og Netflix, når bilen holder stille, kommer snart til din Tesla. Det har en utrolig fordybende fornemmelse på grund af de komfortable sæder og surround sound i bilen,« skriver Elon Musk i et tweet.

Både spillene og adgangen til filmtjenester er altså ikke muligt at bruge, når bilen er i bevægelse. Elon Musk bemærker dog, at når selvkørende biler bliver lovlige, vil det også blive muligt at bruge funktionerne på skærmen, når bilen kører.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår den nye funktion træder i kraft.

Teslas aktier styrtdykkede på aktiemarkedet i denne uge efter, at Teslas daværende teknologidirektør J. B Straubel meldte ud, at han har solgt sine aktier i selskabet for 30,1 mio. dollars. Straubel, der har været i Tesla i 15 år, kom ikke med en forklaring på hvorfor, men fortalte dog, at han fremover vil fungere som rådgiver for Elon Musk.

Selskabet leverede i sidste kvartal 95.200 biler til sine kunder. Det er det største antal biler, som Tesla nogensinde har leveret på et enkelt kvartal. Det store bilsalg har bla. været hjulpet af flere leveringer til Europa og Kina.