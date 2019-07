Strejke førte til køkaos i lufthavn: »Vi fik intet at vide«

Dansk familie blev fanget i den spanske lufthavn med udsigt til mange timers ventetid.

Kasper Hansen havde egentlig blot regnet med en mellemlanding i Barcelona på et par timer. Men grundigt strejke i lufthavnen El-Prat, kommer Kasper Hansen, hans kone og deres tre børn tre dage senere hjem fra ferie end beregnet.

De var nemlig nogle af de mange uheldige passagerer, der blev fanget mange timer i lufthavnen. Strejken blandt lufthavnsmedarbejderne betød, at deres fly blev aflyst, da der ikke var nogen til at fylde brændstof på. Derfor blev familien gennet ud af flyveren igen efter en times ventetid og blev igen tvunget til at vente i den propfyldte velkomsthal.

»Opholdet i Barcelona skulle bare fungere som en mellemlanding mellem vores sommerferiedestination Ibiza og Danmark, men det endte med at blive en meget langvarig oplevelse istedet. Vi ventede 5 timer i kø på at snakke med nogen, og kommunikationen var utrolig dårlig. Vi fik intet af vide,« siger Kasper Hansen.

Kasper Hansen fortæller, at der kun var en enkelt medarbejder til at tage sig af den meterlange kø, der hurtigt formede sig i lufthavnen. På skærmene kunne familien observere, at næsten alle de følgende fly de næste mange timer også var aflyst, og at det ifølge lufthavnen selv drejer sig om en strejke på 65 pct. af lufthavnens personale.

Ifølge flere medier er over 100 flyforbindelser til og fra Barcelona aflyst lørdag og søndag. Det berører bla. ruter med Vueling og Eurowings, som var det flyselskab, som Kasper Hansen skulle have fløjet med.

Strejken kommer på et af de værst tænkelige tidspunkter for lufthavnen, da sommerferien i Spanien netop er startet, og det betyder, at weekenden har været en af de travleste.

Strejken skyldes bla., at personalet mener, at de oplever en stor arbejdsbelastning, og at det store spanske flyselskab Ibiria overtræder aftalerne mellem de to parter.

I øjeblikket regnes det med at strejken kun skal vare weekenden over, men for nu er Kasper Hansen og hans familie indtil på tirsdag fanget på et hotel en time væk fra Barcelona.

»Det er en irriterende slutning på en ferie, for når man står i lufthavnen, vil man jo helst hjem hurtigst muligt. Vi har været nødt til at tage to ekstra feriedage hver, og børnene skulle være startet på henholdsvis efterskole og fodboldskole. Nu kan vi ikke gøre andet end at vente,« siger han.