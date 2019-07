Stifteren af Indiens største kaffekæde er forsvundet sporløst og har fået aktiekursen i hans koncern til at falde med 20 pct. Et mystisk brev er dukket op.

Manden bag Indiens største kaffekæde, Cafe Coffee Day, er forsvundet og har sendt aktiekursen i hans kaffeimperium i bund.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Financial Times og Reuters.

Det drejer sig om milliardæren V.G. Siddhartha, der er stifter og hovedaktionær i selskabet bag Indiens svar på Starbucks. Han forsvandt mandag, efter at han havde forladt sin bil og fortalt sin chauffør, at han ville gå sig en tur nær en flod i byen Mangalore.

Det var V.G. Siddhartas chauffør, der meldte ham savnet, og som dermed fik igangsat en storstilet eftersøgning. Indtil videre uden held.

I mellemtiden er aktien i selskabet bag Cafe Coffee Day, Coffee Day Enterprises, faldet med 20 pct. Selskabet har desuden bekræftet, at det ikke har været muligt at få kontakt til V.G. Siddharta.

Seneste nyt i sagen er, at de indiske myndigheder har fundet et brev, som angiveligt er skrevet af V.G. Siddharta.

Her skriver den forsvundne forretningsmand, at han gennem længere tid har været under voldsomt pres fra bl.a. en af sine forretningspartnere, og at han har måttet låne en stor sum penge fra »en ven« for at kunne tilbagekøbe aktier i sin kaffekoncern.

V.G. Siddharta siger i brevet »undskyld« til de ansatte og aktionærerne i Coffee Day Enterprises.

»Jeg er meget ked af at have skuffet alle de mennesker, som stolede på mig,« lyder det i brevet.

Endnu er det ikke verificeret, at brevet faktisk er skrevet af V.G. Siddharta.

Cafe Coffee Day er Indiens største kaffekæde med over 1.500 salgssteder. V.G. Siddharta stiftede kaffekæden i 1996, og han er efter sigende blevet milliardær på foretagendet.

Siddharta ejer 33 pct. af Coffee Day Enterprises, mens hans hustru og resten af familien har en ejerandel på 21 pct. Selskabet gik på børsen i Indien i 2015.

Udover Indien har kaffekæden salgssteder i Østrig, Tjekkiet, Egypten, Malaysia og Nepal, og koncernen eksporterer kaffe til både Nordamerika, Europa og Mellemøsten.