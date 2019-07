Pundet falder yderligere efter ny svada fra Boris Johnson

Pundet nærmer sig nu de laveste kursniveauer i 10 år. Det reducerer værdien af den danske eksport til Storbritannien.

Den nye britiske premierminister Boris Johnson har foreløbig været et dyrt bekendtskab for de danske eksportvirksomheder.

Tirsdag faldt kursen på det britiske pund yderligere efter endnu en serie af krigeriske udtalelser fra Boris Johnson rettet mod EU.

Siden Johnson tiltrådte som premierminister for seks dage siden er pundkursen faldet fra 8,37 kr. til 8,14 kr. Bortset fra et ganske kort dyk ned til 8,03 for to år siden er den aktuelle pundkurs den laveste i nyere tid. Ellers skal man helt tilbage til 2009 for at finde pundkurser omkring eller endda under 8 kr.

I 2015 - året før brexit-afstemningen - var pundkursen i en længere periode over 10 kr. og toppede omkring 10,66. I den periode var det en lukrativ forretning at sælge dansk bacon og Lurpaksmør til briterne og veksle deres pund om til danske kroner.

Med den aktuelle pundkurs lige over 8 kr. er forretningen mindre festlig. Eksportvirksomhederne forsøger så vidt muligt at kompensere for den lavere kurs ved at hæve priserne. Det kan dog være en vanskelig øvelse i et marked, som er domineret af store discountkæder, en ekstrem priskonkurrence og forbrugere, som er noget bekymrede for fremtiden.

Virksomheder som Arla og Danish Crown har et stort antal slagterier og mejerier i Storbritannien. Disse fabrikker er baseret på lokale råvarer og har både omkostninger og indtægter i pund. Det ændrer dog ikke på, at årets overskud svinder ind, når det veksles om til kroner for at blive trukket hjem til moderselskabet.

Eksporten over Nordsøen bliver ramt rent af valutalussingen, og udfordringerne kan blive større, hvis briterne - som Boris Johnson nu indikerer - forlader EU 31. oktober uden en handelsaftale. Det vil medføre, at importerede varer pålægges told samt udgifter til kontrol og ventetid ved grænsen.

Dagens kursfald blev udløst af, at premierminister Boris Johnson i en samtale med sin irske kollega fastslog, at Storbritannien 31. oktober vil forlade EU »uanset hvad«.