Endnu et stort madmarked er gået konkurs

Først mistede Esbjerg sit street food-marked. Nu er turen kommet til Odense.

Det er ikke nemt at få økonomien til at hænge sammen, når man bygger og driver et internationalt madmekka i større danske provinsbyer.

I hvert fald har to danske madmarkeder inden for kort tid måttet begære sig konkurs. Først var det Esbjergs kun et år gamle street food-marked, der måtte lukke.

Og nu er turen så kommet til Arkaden Food Market i Odense. Dårlig økonomi har kastet madmarkedet ud i en konkursbegæring.

»Det er med en klump i halsen og stor beklagelse, at vi må sende denne meddelelse ud. Arkaden Food Market har været nødsaget til pr. dags dato at begære sig konkurs og vil derfor være lukket,« skriver Arkaden Food Market på Facebook.

Arkaden Food Market åbnede i december 2017, men madeventyret blev altså en kort fornøjelse. Allerede i det første regnskab var der underskud, og nu har ledelsen altså begæret madmarkedet konkurs.

»Arkaden var en drøm for os, som vi har lagt alle vores kræfter og tid i. Vi er rigtig kede af situationen, men måtte desværre erkende, at det ikke længere var muligt for os at drive forretningen videre trods ihærdigt forsøg og forskellige redningsplaner,« skriver Arkaden Food Market.

Street food-konceptet har i de senere år for alvor vundet indpas i Danmark med massevis af markeder rundt om i landet. Den danske version af street food dækker over madmarkeder, hvor maden bliver lavet på stedet.

Der er oftest tale om simpel mad, som man kan indtages stående. Det er bare knap så simpelt at få forretningskonceptet til at køre rundt.

Da Street Food Esbjerg i juni begærede sig konkurs, lød meldingen fra ledelsen, at man ikke kunne skaffe nok kapital til at betale sine regninger.

»Vi har simpelthen ikke haft nok gæster. Det var en drøm at få Street Food konceptet til Esbjerg. Desværre har det vist sig, at drømmen ikke holdt,« sagde direktør Søren Gaj Nielsen til JydskeVestkysten.

De fleste af landets madmarkeder ligger i hovedstadsområdet, men også Aarhus og Aalborg har sine egne versioner af street food-konceptet. Også i København har et madmarked tidligere måtte lade livet, da Westmarket på Vesterbro i København lukkede.