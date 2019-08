Storbank: Olieprisen kan falde til 30 dollars

Oliepriserne kan komme i frit fald, hvis Kina vælger at underminere de amerikanske sanktioner og købe mere iransk olie.

Den amerikanske storbank Bank of America Merrill Lynch advarer om, at oliepriserne kan falde dramatisk, hvis Kina begynder at købe olie fra Iran.

Prisen på en tønde råolie kan falde helt ned til 20-30 dollars pr. tønde fra de nuværende omkring 60 dollars pr. tønde, lyder advarslen.

Det scenarie kan blive en realitet, hvis Kina ad den vej beslutter sig for at gøre gengæld, efter at USA har lagt ny ekstratold på kinesiske varer.

»Selv om vi fastholder vores estimat for næste år på 60 dollars pr. tønde, medgiver vi, at en kinesisk beslutning om at genindføre køb af iransk olie kan sende oliepriserne ud i et styrtdyk,« lyder det i en rapport fra BofA Merrill Lynch Global Research, skriver CNBC.

Flere analytikere har advaret om, at usikkerheden om oliepriserne igen kan stige, mens markederne venter på kinesernes gengældelse.

Sanktionerne mod Iran er især ledet af USA. Og en kinesisk beslutning om at købe olie fra Iran i større stil kunne underminere den amerikanske politik og hjælpe Kina med at afværge en del af den negative påvirkning fra de stigende amerikanske toldsatser.

Iran er hårdt ramt af sanktionerne, og eksporten fra landet faldt til under 550.000 tønder om dagen i juni. Sidste år i den samme måned var tallet 2,5 mio. tønder.

Halvdelen af den olie, det lykkedes at eksportere i juni og juli, blev solgt til Kina.

Hvis der kommer større mængder iransk olie på markedet, kan det udløse en dominoeffekt.

»Man må ikke glemme, at der er andre producenter, der også ville målrette deres olie mod Kina. Så man kunne eksempelvis se Irak eller Saudi-Arabien træde ind og forsøge at sælge olie billigere til Kina for at forsvare deres markedsandele,« siger Edward Bell, Director of Commodities Research hos Emirates NBD, til CNBC.