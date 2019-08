Tidligere flydirektørs firma politianmeldt for bedrageri

Huy Duc Nguyen trak sig tidligere på året fra ledelsen i Great Dane Airlines efter snyd med sit CV. Nu er hans nye firma, Jobs Partner, mistænkt for bedrageri.

Mistanke om svindel med fakturaer har fået Vesthimmerlands Kommune til at politianmelde virksomheden Jobs Partner, skriver Nordjyske Medier.

Kommunen købte i 2006 - af Jobs Partner - et integrationskursus, der i alt kostede en million kroner. Et beløb, som Vesthimmerlands Kommune efterfølgende har bedt firmaet om at dokumentere, efter at Nordjyske bragte en artikel om manglende fagpersoner, diplomer og undervisningsmaterialer på selv samme kursus.

Kurset var for unge flygtninge, og det fremgår af fakturaer, at der skulle have været pædagoger og tolke til stede. Dette afviser kilder, der også beretter om manglende undervisningsmateriale.

Jobs Partners har ikke kunnet levere beviser nok til at holde kommunen på afstand, og firmaet er derfor blevet politianmeldt pga. mistanke om bedrageri.

Den adm. direktør direktør i Jobs Partners er Huy Duc Nguyen, der tidligere på året måtte fratræde ledelsen i det nye flyselskab Great Danish Airlines. Huy Duc Nguyen trak sig kort efter, at Nordjyske Medier afslørede, at han havde pyntet på sit cv med direktørposter og uddannelser, han aldrig havde haft.

Jobs Partner udbyder forskellige kurser, forløb og tolkeservice, der skal fremme beskæftigelse og integration.

Finans har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jobs Partner. Firmaet har til Nordjyske Medier udtrykt, at det ikke ønsker at kommentere sagen.