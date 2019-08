Disney med ny prisbombe for kommende streamingtjeneste

Når Disney til november lancerer sin Netflix-konkurrent Disney+ bliver det til bundpris – og nu bliver det endnu billigere, hvis man køber flere tjenester sammen.

Vil du helst betale 87 kr. om måneden for Netflix – eller for Disneys nye streamingtjeneste, plus sportsindhold på ESPN+, samt alt indholdet på Hulu, dog med reklamepauser?

Det valg vil amerikanske forbrugere snart stå overfor, når Disney til november lancerer Disney+ til bundpriser i forhold til hovedkonkurrenten Netflix. Tidligere har Disney meldt ud, at prisen for Disney+ alene bliver på 6,99 dollars – under 50 kr. – om måneden. Og nu lancerer Disney altså en samlet pakke med tre forskellige streamingtjenester for kun 87 kr. Det er hvad Netflix alene koster i USA, hvis man vil have HD-opløsning og ikke den skrabede ’basic’-version i dårlig opløsning.

ESPN+ har en solid mængde sport, for eksempel danske superligakampe, men ikke de mest populære kampe fra sikre hits som amerikansk fodbold, baseball og basket. Hulu er i dag den næstmest populære streamingtjeneste i USA efter Netflix og var ejet af de store film- og tv-selskaber i fællesskab, indtil Disney gennem opkøb overtog kontrollen med Hulu.

Der er altså lagt op til en lancering af Disney+, hvor Disney satser på hurtigt at kunne hive nogle kunder ind. Og Disney har en solid økonomi og forventer først, at Disney+ giver overskud engang i 2024. Topchef Bob Iger understregede på telekonferencen med analytikere natten til onsdag, at succes for Disney+ er ekstremt vigtigt for Disney.

»Det her er det vigtigste produkt, vi har lanceret i al min tid hos Disney, hvilket er ret lang tid,« sagde Disney-direktøren.

Han kunne også glæde sig over, at Disneys indhold i den grad har fat i publikum. Film fra Disneys filmselskab havde i løbet af 2019 omsat for over 53 mia. kr., hvilket var ny rekord. Og fem ud af de seks mest populære film i år kom fra Disney, som blandt andet ejer Star Wars- og Marvel-universet, udover alt det Disney er kendt for i forvejen. Oven i hatten er kommet det meste af film- og tv-indholdet hos 21st Century Fox, som Disney købte for 471 mia. kr. sidste år.

Alt dette er dårligt nyt for Netflix, som indtil for nyligt har kunne storme frem uden den store konkurrence. Men svaghedstegnene er begyndt at vise sig hos Netflix, som i juli måtte rapportere, at Netflix for første gang havde et faldende antal abonnenter i USA. I takt med, at Netflix mister licens til indhold fra blandt andet Disney-koncernen, har selskabet til gengæld skruet op for produktionen af eget indhold. I 2019 forventes Netflix at bruge omkring 100 mia. kr. på egne film og tv-serier.

Disney+ bliver lanceret i USA den 12. november og vil efterfølgende blive lanceret i hele Vesteuropa. Lanceringsdag og priser for Danmark er endnu ikke meldt ud.