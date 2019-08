Fredag er 17 nuværende og tidligere direktører for Goldman Sachs og dets datterselskaber blevet tiltalt efter korruptionsefterforskning i malaysisk statsfond.

En korruptionsefterforskning i den malaysiske statsfond 1MDB har fredag resulteret i, at Malaysia har tiltalt 17 nuværende og tidligere direktører i Goldman Sachs og dens datterselskaber. Det skriver BBC.

Malaysias rigsadvokat udtaler, at man vil gå efter både fængselsstraffe og bødestraffe til de tiltalte på grund af sagens alvorlighed. Direktørerne er tiltalt for at have svindlet med milliarder af kroner i handler med statsobligationer.

Goldman Sachs afviser dog blankt anklagerne. Det fortæller en talsmand for virksomheden.

»Vi mener, at de offentliggjorte anklager, sammen med dem, der blev annonceret i december sidste år, er rettet det forkerte sted hen, og vi vil forsvare os på det kraftigste,« udtaler talsmanden.

I december sidste år blev Goldman Sachs og to tidligere ansatte ligeledes anklaget for korruption og hvidvask i Malaysia.