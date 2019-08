Her er bilsalget styrtdykket - og 1 mio. job i fare

Bilsalget i Indien har lige haft sin værste måned i 18 år.

For blot få år siden nærmest eksploderede bilsalget i verdens mest folkerige nation, Indien, og store bilproducenter som Hyundai og Kia investerede milliarder i at få deres bid af kagen.

Nu er salget røget i bakgear, og hundredtusindvis har allerede mistet deres arbejde i den indiske bilindustri. Det skriver CNBC.

I juli faldt bilsalget i Indien med 31 pct. - det største fald i 18 år.

Nye sikkerheds- og emissionsregler har drevet priserne på biler i vejret, det er blevet sværere at få bevilget et billån, og de indiske forbrugere er blevet mere sparsommelige, lyder nogle af årsagerne.

Indtil for nyligt var Indien udset til at blive verdens tredjestørste bilmarked i 2020 - kun overgået af Kina og USA. Det ser nu langtfra ud til at blive tilfældet.

Allerede nu har 330.000 ansatte i den indiske bilindustri mistet deres arbejde, fordi bilforhandlere må lukke og virksomheder, der producerer autoreservedele, skærer ned.

I værste fald kan nedgangen i bilsalget ende med at koste op mod 1 mio. mennesker deres job.

Repræsentanter for den indiske bilindustri opfordrer ifølge CNBC regeringen til at hjælpe med at redde den kriseramte sektor i form af bl.a. skattelettelser.