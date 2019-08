Ny kønslov tvinger bilgigant til at fjerne reklame

En ny lov mod kønsstereotyper i reklamer tvinger nu Volkswagen og flødeost-producenten Philadelphia til at trække reklamer tilbage.

Bilproducenten Volkswagen og flødeost-brandet Philadelphia er i Storbritannien blevet påbudt at trække reklamer tilbage, da de forbryder sig mod landets nye lov mod kønsstereotyper i reklamer. Det skriver CNN.

Den nye lov, som trådte i kraft i juni, forbyder firmaer at skildre køn på en måde, som kan forårsage skade eller alvorlig forargelse. De to reklamer bliver således de første, der bliver tvunget af skærmen som resultat af den nye lov.

I Volkswagens reklame kunne man se flere mænd skildret som eventyrlystne. Nogle af dem er i det yngre rum, mens en anden camperer på en bjergtop. Efterfølgende klippes der over til en kvinde på en bænk, der sidder med en barnevogn. Det britiske agentur for reklamestandarder (ASA) mente i denne forbindelse, at kvinden blev skildret i en stereotypisk omsorgsgivende rolle.

Reklamen for Philadelphia viser to mænd, der glemmer deres børn på et rullebånd, da de bliver pludselig bliver optaget af noget mad. Her kunne humoren i reklamen heller ikke redde Philadelphia.

»Vi anerkender, at hensigten med reklamen var munter og komisk, og at der ikke var en følelse af, at børnene var i fare. Men vi mener dog, at mændene blev skildret som uheldige og uopmærksomme, og at dette gjorde, at de ikke kunne tage ordentligt vare på børnene,« lyder det i forklaringen fra agenturet.

Du kan se de to reklamer her.

En talsmand for Mondelēz International, der er firmaet bag Philadelphia, udtaler, at firmaet er meget skuffede over beslutningen.

»Vi tager vores ansvar med vores reklamer meget seriøst, og vi arbejder med en række partnere for at sikre os, at vores markedsføring er i overensstemmelse med britisk lov,« udtaler han.