Topchef i kendt bagerkæde stopper med øjeblikkelig virkning

Lagkagehusets direktør stopper med øjeblikkelig virkning.

Lagkagehuset skifter direktør, da Jesper Friis har valgt at stoppe med øjeblikkelig virkning. Opsigelsen sker på baggrund af personlige og familiære årsager, oplyser han selv.

Jesper Friis har været administrerende direktør siden 2015, og overdrager nu rollen til engelske Jason Cotta, der tidligere var direktør hos den britiske kaffekæde Costa Coffee.

Det har, i følge Jesper Friis, været en svær beslutning at tage, da han har været rigtig glad for at fungere som direktør i kæden.

Da han startede i 2015, var der 35 butikker i Danmark, og der nu er 97 butikker i Danmark, 11 i England og 3 i USA.

Lagkagehuset startede i 2008 og er vokset markant de seneste år. Sidste år nåede kæden for første gang en omsætning på over en milliard kroner.

Bagerkæden måtte dog se resultatet vise et underskud på 182 millioner kroner.

Fem måneder forinden stoppede også John Tønnes som direktør for den danske afdeling af Lagkagehuset.

Kapitalfonden Nordic Capital købte for to år siden størstedelen af aktierne i Lagkagehuset, som derudover er ejet af kapitalfonden L Catterton.