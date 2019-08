Flere danskere vil købe mad digitalt

En ny global forbrugerundersøgelse konkluderer, at flere også danskere vil købe mad digitalt - og på samme tid er handel via mobiltekefon på hastig fremmarch.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Ændringerne i forbrugernes adfærd fortsætter hastigt og presser dermed den klassiske detailhandel med især de fysiske butikker. Digitale muligheder indgår hastigt i forbrugernes indkøb - også danskerne.

Det fremgår af en global undersøgelse, som revisions- og konsulentkoncernen PwC står bag. I den, som hedder "PwC’s Global Consumer Insights Survey", deltager 21.000 online forbrugere i 27 lande - herunder Danmark.

Hovedkonklusionen lyder, at der fortsat sker hastige forandringer blandt forbrugerne inden for en lang række vareområder.

Det gælder også køb af madvarer online, som her i landet er i vækst - men fortsat kun udgør nogle få pct. af det samlede dagligvaremarked.

I PwC-undersøgelsen svarer 41 pct. af de deltagende, danske forbrugere, at de i høj grad eller nogen grad forventer at handle madvarer online inden for de kommende 12 måneder. Det er lidt færre end på globalt niveau, hvor 50 pct. svarer det samme.

»Måden, folk køber ind på, ændrer sig, og mange får i dag leveret dagligvarer i hjemmet. Undersøgelsen viser desuden, at de helt unge - såkaldte millenials - er mere tilbøjelige til at købe deres madvarer online. Så der er ingen tvivl om, at det er et område, der vil udvikle sig fremover,« udtaler Henrik Trangeled Kristensen, partner i PwC og detailhandelsekspert i en kommentar til den globale undersøgelse.

Ifølge undersøgelsen spiller sociale medier en stor rolle for forbrugernes indkøb. 61 pct. af de globale forbrugere melder, at er påvirkede af de sociale medier, når det gælder deres køb.

Til gengæld er det kun 17 pct. af de globale forbrugerne, deri undersøgelsen oplyser, de vil købe et produkt, fordi en kendis eller en såkaldt influencer anbefaler produktet. Blandt de danske forbrugere er det 12 pct.

Det konkluderes også, at mobiltelefonen er blevet den foretrukne måde at betale online. 59 pct. af de danske forbrugere i undersøgelsen bruger mobiltelefon, når de skal betale regninger online. 63 pct. overfører gerne penge online.

»Det er først gang i de 10 år, hvor PwC har gennemført denne undersøgelse, at forbrugerne bruger mobiltelefonen mere end andre mobile enheder, når de shopper online,« oplyser Henrik Trangeled Kristensen, PwC Danmark.