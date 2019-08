Afdød milliardær stod bag hemmelighedsfuldt imperium

Den nu afdøde David Koch har sammen med sin bror bevaret en vis mængde af mystik omkring deres industrikonglomerat Koch Industries, der er en af verdens største privatejede virksomheder.

Den 79-årige amerikaner David Koch, der for få dage siden gik bort, har langt fra været kendt af alle, når snakken falder på verdens allerrigeste personer.

Tværtimod.

Og måske skyldes det den store grad af diskretion og hemmelighedskræmmeri, der har omgærdet David Koch og det enorme forretningsimperium, han ejede sammen med sin bror.

Faktisk stod den nu afdøde David Koch og hans bror, Charles Koch, bag en af de vigtigste virksomheder, du måske aldrig har hørt om. Det mener forfatter Christopher Leonard, der har skrevet bogen "Kochland."

Koch-brødrene står bag USA's næststørste privatejede virksomhed, Koch Industries, som brødreparret arvede fra deres far i 1967.

Og fordi koncernen er privatejet, har den aldrig offentliggjort tal for omsætning og indtjening. Ifølge estimater fra Forbes sælger Koch Industries varer for over 110 mia. dollars årligt.

Det er i nogenlunde samme kategori som it-giganten Microsoft.

»De laver sensorer til din smartphone. De fremstiller vinduesglas og byggematerialer. Brændstof. Gødning. Toiletpapir. De er ingeniører, der arbejder lige under overfladen,« siger Christopher Leonard til CNN om Koch Industries.

David Koch yndede ligesom sin bror at leve et liv uden for offentlighedens søgelys. I 1980'erne havde brødrene muligheden for at børsnotere deres milliardkoncern - men de sagde pænt nej tak.

Kun ved at forblive privatejet kunne Koch-brødrene bevare deres hemmeligheder og styre deres imperium, som de ville - uden nysgerrige aktionærers blikke.

»De ville ikke have Wall Street til at kigge dem over skulderen,« siger Christopher Leonard.

Det er først i de seneste 10-15 år, at brødrene Koch er kommet i offentlighedens søgelys. Men det skyldes ikke deres mange forretninger.

Det skyldes deres indblanding i politik.

Koch-brødrene har således haft en betydelig indflydelse på den konservative bevægelse i USA ved at stå bag et magtfuldt netværk af pengestærke donorer, der har pumpet milliarder ind i den konservative fløj af amerikansk politik og ydet kampagnestøtte til republikanske kandidater.

Politisk befandt David Koch sig på den yderste liberale højrefløj – især når det kom til den økonomiske politik, hvor de to Koch-brødre igen og igen slog på tromme for de frie markedskræfter, lave skatter og mindre stat.

Sidste år trak David Koch sig fra Koch Industries som følge af sygdom. Men hans 83-årige storebror fortsætter ufortrødent.

Ifølge Forbes var David Koch god for mere end 50 mia. dollars. På Forbes' liste over verdens rigeste personer indtog han indtil sin død en plads som nr. 11 - lige efter Charles Koch.