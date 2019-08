12.000 dyre sømænd er et stort problem for Mærsk

Mærsk bruger markant flere lønkroner på besætningerne end konkurrenterne. Det udfordrer konkurrencedygtigheden, fastslår chefen for 12.000 Mærsk-søfolk.

Besætningerne på Mærsk-skibene koster langt mere at aflønne, end søfolkene hos shippinggigantens konkurrenter – og det sætter Mærsk under et stort pres.

Sådan lyder det fra Niels Bruus, der er chef for Marine HR og dermed chef for 12.000 besætningsmedlemmer i Mærsk, i et interview med mediet Søfart.

»Vi må erkende, at vores konkurrencedygtighed er under pres. Vores omkostninger til skibsbesætninger ligger relativt set 25 pct. over vores konkurrenters,« siger Niels Bruus.

»At vi bruger så mange flere penge på driften af vores besætninger, er i allerhøjeste grad et problem. Hvis Mærsk ikke kan fastholde sin konkurrencedygtighed, mister vi lige så stille vores license to operate. På den lidt længere bane kan virksomheden ikke bære at have et omkostningsniveau, der ligger så markant højere end vores konkurrenters,« fortsætter han.

Niels Bruus overtog posten som chef for søfolkene i Mærsk sidste år. Ifølge Mærsk-chefen er det især omkostningstunge danskere og vesteuropæere, der gør, at Mærsk bruger markant flere lønkroner på besætningerne end konkurrenterne.

Ifølge Niels Bruus bruger Mærsk årligt 500 mio. dollar på driften af besætninger. Selv om han insisterer på, at der fortsat skal være danske officerer og søfolk ombord på Mærsk-skibene, så skal der gøres noget ved omkostningsniveauet, fastslår han:

»Hvis vi skulle drive vores besætninger på samme måde som vores konkurrenter gør, så ville vi spare ca. 80 eller 90 mio. dollars på driftsbudgettet hvert år. Denne omkostningsforskel må og skal vi gøre noget ved. Det kommer til at stå øverst på min agenda i det kommende år«.