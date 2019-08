Anders Andersen begyndte som vinduespudser - i dag er han chef for 1.000 ansatte

For Anders Andersen blev ungdomsjobbet levevejen.

Det er formentlig de færreste teenagere, der forestiller sig, at deres ungdomsjob blive levevejen resten af livet. Men det var tilfældet, da Anders Andersen som 17-årig fik et vinduespudserjob på sin gamle skole i Borup.



Dengang vidste han ikke, at han tid kort efter skulle stifte, hvad der senere blev en af Danmarks største rengøringsvirksomheder, Anders Andersens Rengøring.

I dag står Anders Andersen i spidsen for 1.000 ansatte og en virksomhed med en omsætning på 400 mio. kr. Det er mere end en femdobling siden årtusindeskiftet.

Selv tilskriver han succesen sine mange medarbejdere.

»Medarbejderne fylder rigtig meget i en rengøringsvirksomhed, og derfor har vi altid haft rigtig meget fokus på dem. Vi har igennem årene være heldige og dygtige til at få ansat en masse medarbejdere af høj kvalitet,« siger Anders Andersen.

En stabil kundekreds er også en af grundpillerne i den succes, som vinduespudseren har skabt. Det mener han i hvert fald selv. Nogle af rengøringsvirksomhedens kunder har været med helt fra 1968, da det hele begyndte.

I påsken for 51 år siden fik Anders Andersen sin første opgave med at pudse vinduerne på den skole, hvor han gik i realen. Det gjorde han så godt, at flere skoler begyndte at sende bud efter ham.

Så da realen var i hus, blev Anders Andersen selvstændig vinduespudser. Siden er hans virksomhed vokset markant og er i dag en af de største herhjemme inden for rengøring, vinduespudsning og ejendomsservice.

Og det er stadig med den 68-årige stifter ved roret.

Anders Andersens Rengøring indgik sidste år en aftale med Arbejdernes Landsbank om en særligt bæredygtig rengøring og er dermed den første i Danmark, der har fået Svanemærket for både vinduespudsning og rengøring.

Anders Andersens Rengøring har tre landsdækkende afdelinger i hhv. Taastrup, Vejle og Aarhus - erhvervsrengøringen, ejendomsservice og vinduespolering.