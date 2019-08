Arbejdsgiverne har fået lettere ved at finde folk

Kurven er knækket hos arbejdsgiverne. Antallet af forgæves rekrutteringer er faldet med 10 pct. i løbet af det seneste halve år, viser en analyse.

Efter igennem flere år at have advaret om problemer med at skaffe medarbejdere og efterlyst lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft har arbejdsgiverne fået lettere ved at besætte ledige stillinger. Det viser en ny rekrutteringsanalyse fra Beskæftigelsesministeriet.

Analysen bygger på arbejdsgivernes egne indrapporteringer, og den viser, at antallet af forgæves rekrutteringer er faldet med 10 pct. i løbet af det seneste halve år. Mens arbejdsgiverne i den seneste halvårlige analyse rapporterede om 70.300 forgæves rekrutteringer, er tallet nu nede på 62.640 forsøg uden held.

Trods det lille fald mener jeg ikke, at man kan trække på skuldrene ad det. Jacob Holbraad, adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard konstaterer, at kurven over forgæves rekrutteringer er knækket.

»Arbejdsgiverne og andre har holdt en brændende platform op for snuden af os politikere, men det meget akutte behov for udenlandsk arbejdskraft er der måske ikke så meget mere,« siger han.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blokerede sammen for den borgerlige regerings forsøg på bl.a. at sænke beløbsgrænsen for, hvor meget udlændinge uden for EU skal tjene for at få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. I dag kræver det en løn på 427.000 kr. inklusive pension.

Ikke trække på skuldrene

Adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad medgiver, at der er sket et fald, hvilket er positivt, men peger samtidig på, at der er 62.640 forgæves rekrutteringer.

»Det er et problem, der er blevet værre år for år, så trods det lille fald mener jeg ikke, at man kan trække på skuldrene ad det. Havde det ikke været for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft allerede, ville problemet have været langt større,« siger han.

Tallene bekræfter derimod fagbevægelsen i, at der ikke skal lukkes mere op.

»Som vi hele tiden har sagt, er der ikke generel mangel på arbejdskraft, og det understreger de seneste tal. I det lys er der ikke aktuelt behov for at gøre det lettere at hente arbejdskraft i tredjeverdenslande,« siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.