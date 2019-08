Ny megalufthavn står stille

De store udvidelser i Dubais nye lufthavn er sat på pause, ifølge nyhedsmediet Bloomberg.

Byggeriet af det, der skal blive verdens største lufthavn, er sat på standby.

Det drejer sig om Dubais nye megalufthavn, Al Maktoum International Airport, der allerede er taget i drift i mindre målestok, og som efter planen skal være færdigudbygget i 2030.

Men nedgang i Dubais økonomi og en stagnerende turisme betyder, at byggeaktiviteten i lufthavnen er midlertidigt standset. Samtidig er al finansiering til udvidelsen af lufthavnen indefrosset. Det siger unavngivne kilder tæt på processen til nyhedsmediet Bloomberg.

I en udtalelse til Bloomberg siger Dubai Airports, at man er ved at gennemgå den langsigtede plan for lufthavnen, og at nøjagtige tidsplaner og detaljer endnu ikke ligger fast.

Al Maktoum-lufthavnen ligger omkring 37 km fra byen Dubai. Der er sat over 200 mia. kr. af til at bygge den, og planen er, at den på længere sigt skal erstatte Dubais nuværende hovedlufthavn, Dubai International Airport.

Dubais økonomi voksede sidste år i det laveste tempo siden 2010 - bl.a. på grund af geopolitiske spændinger og lave oliepriser - og landets turisme har stået stille siden 2017.

I dag benytter kun et par håndfulde flyselskaber Al Maktoum-lufthavnen, som sidste år håndterede 26,5 mio. passagerer. Målet er, at lufthavnen skal kunne håndtere 260 mio. passagerer. Det mere end dobbelt så meget som verdens mest travle lufthavn, Atlanta International Airport i USA.

I luftfartskredse spekuleres der nu i, om Dubais nye lufthavn bliver så storslået som planlagt. Spørgsmålet er også, om Dubais størrelse overhovedet står mål med emiratets ambitioner om en giga-lufthavn?

»Dubai berettiger eksempelvis i sig selv ikke til en lufthavn af den størrelse. Det er et lille sted med en del turisme, men det vigtigste er, at Emirates har sit hovedhub i Dubai,« sagde tidligere trafikchef i Københavns Lufthavn, Hans Chr. Stigaard, tilbage i 2014 til Politiken.

Lufthavnene i Dubai bruges primært som hubs videre ud i verden. Altså af flypassagerer, som lander i Dubai og flyver videre derfra.