Tøjkæde tæt på konkurs - nu bliver de sagsøgt af sangerinde

Amerikanske Forever 21 erklærede sig i sidste uge tæt på konkurs. Nu sagsøger Ariana Grande kæden for 68 mio. kr.

For en virksomhed kan det næsten ikke blive værre, end for Forever 21, da de i sidste uge erklærede sig tæt på konkurs. I denne uge bliver tøjkæden så sagsøgt af ingen ringere end Ariana Grande.

Det skriver BBC.

Den kendte amerikanske tøjkæde Forever 21 skulle efter sigende have hyret en look-a-like-model til at portrættere sangerinden på kædens instagramside.

Det skete, mens hun og tøjkæden var i gang med forhandlinger om et reklamesamarbejde på sociale medier.

Ariana Grande sagsøger kæden for 68 mio. kr., fordi hun mener, at brugen af en look-a-like model kunne forlede tøjkædens følgere til at tro, at hun allerede havde indgået et samarbejde med den.

Forever 21 skulle, ifølge søgsmålet, have tilbudt sangerinden et beløb for samarbejdet, som var alt for lavt.

Markedsværdien for et enkelt instagramopslag af Ariana Grande i reklameøjemed nærmer sig et millionbeløb, mens sangerinden selv har en anslået formue på over 6 mia. kr. Et længerevarende reklamesamarbejde kunne komme til at koste tøjkæden op mod 60 mio. kr.

I sidste uge kom det frem, at Forever 21 overvejer at indsende en konkursbegæring, efter kæden mislykkedes med at få styr på sin gæld. De har endnu ikke ønsket at kommentere sagen til amerikanske medier.

Kæden, der er kendt for at sælge billigt modetøj målrettet teenagepiger, har i omegnen af 800 butikker verden over, hvoraf størstedelen ligger i USA og Europa.