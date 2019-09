Frankrigs næststørste flyselskab begæret konkurs

Aigle Azur, der er Frankrigs næststørste flyselskab, har indgivet konkursbegæring.

Det franske flyselskab Aigle Azur er på vej til at dreje nøglen om. Flyselskabet, som er det næststørste i Frankrig efter Air France, har indgivet en konkursbegæring til de franske myndigheder.

Det skriver Check-in.dk.

Flyselskabet bliver dog ved med at flyve i en ”observationsperiode”, lyder det.

Aigle Azur holder til i Paris Orly-lufthavnen, hvor det primært har tjent penge på en række flyruter til Algeriet. Aigle Azur har dog også flyruter til blandt andet Belgien, Portugal, Mali og Senegal. I alt har selskabet flyruter til 15 forskellige destinationer fra fem franske lufthavne.

I sidste uge blev flyselskabet sat under kontrol af en midlertidig administrator efter en anmodning fra selskabets bestyrelsesformand, Frantz Yvelin. Dette skete efter en situation, hvor en minoritetsaktionær - ifølge franske medier forretningsmanden Gérald Houa - forsøgte at tage kontrol over virksomheden.

Houa ejer 20 pct. af aktierne i Aigle Azur, men hans planer om at overtage kontrollen af luftfartsselskabet blev forpurret af de øvrige aktionærer.

Disse øvrige aktionærer tæller blandt andet den kinesiske HNA Group, der ejer 48 pct. af Aigle Azur, og den brasilianske luftfartsinvestor David Neeleman, der ejer 32 pct.

Aigle Azur blev grundlagt af Sylvain Floirat umiddelbart efter Anden Verdenskrig og fløj sine første ruter til Nordafrika, Libanon og Senegal i 1947, hvilket gør selskabet til det ældste private flyselskab i Frankrig.

I dag tæller Aigle Azurs flåde 11 fly af mærket Airbus.