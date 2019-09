Konens influenza gav idé til feriekoncept: Nu hitter det hos danskerne

Da Stig Jørgensens kone for tredje gang på kort tid blev ramt af influenza, besluttede parret, at noget måtte gøres. Det gav dem en idé til et feriekoncept, der i dag har over 300 andelshavere.

Den tredje influenza på kort tid blev dråben. Stig Jørgensen og konen Adie besluttede, at de skulle væk fra den danske vinter, og at de derfor ville købe en ferielejlighed i Sydeuropa.

Men da det viste sig at være for dyrt at eje en lejlighed på egen hånd, fik parret i stedet idéen til andelsboligkonceptet Andelshotellet, der i dag har over 300 andelshavere fordelt ud over tre store projekter.

Konceptet fungerer kort sagt ved, at kunder betaler 240.000 kr. for en andel i en af selskabets ferieboliger, som man så kan bruge i ca. 10 uger om året. Derudover betaler andelshaverne omtrent 800 kr. om måneden til løbende udgifter og 500 kr. til forbrug i de uger, de bruger ejendommen.

Andelshotellet bruger pengene til det praktiske - bl.a. renovering og markedsføring af hotellerne, mens differencen mellem andelstagernes betalinger og udgifter udgør fortjenesten for Stig Jørgensens virksomhed.

»Da vi i sin tid startede, så vi en undersøgelse, der viste, at 700.000 danskere gerne vil eje noget sydpå, men at de færreste vil opnå det på grund af de praktiske vanskeligheder. Det løser vi med Andelshotellet, der sørger for alt det praktiske på forhånd,« siger han.

Målgruppen for Andelshotellet er danskere i alderen 50+. Og udover at have været en social succes, der bringer folk sammen i en slags feriebofællesskab, har Andelshotellet også været en økonomisk succes.

Eksempelvis har Andelshotellets ejendom i Algarve i Portugal fra 2013 til 2018 givet et overskud på 7,2 mio. kr. før skat, ifølge Stig Jørgensen. Og man kan forvente sig mere, siger han.

»Vi vil gerne lave andelshoteller i både Portugal, Grækenland, Spanien og Italien, og over de næste 10 år vi vil gerne hvert år lave et nyt andelshotel, der kan rumme 100 familier. Det, mener vi, er realistisk, for kunderne er der til det,« siger han.

Andelshotellets succes ligger godt i tråd med en trend, hvor danskerne går sammen i større eller mindre grupper om at købe en feriebolig i udlandet. Konkurrenterne 21-5 og Myhomes, hvis selskaber opererer med lignende koncepter, har også oplevet stigende interesse.

Ifølge fremtidsforsker og direktør i Fremforsk, Jesper Bo Jensen, er det ikke overraskende, at disse selskaber vinder frem.

»Det er nemt og uforpligtende, og man får mulighed for at besøge flere destinationer. Men jeg kan godt være bekymret for, om man bare sådan lige kan sælge sin andel igen. Især hvis det økonomiske opsving ender,« siger han.