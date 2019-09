Ny elbil på vej på markedet: Alt er udsolgt

Volkswagen ser ud til at få succes med sin nye elbil ID.3. I hvert fald er muligheden for at forbestille den nu slut.

Hvis forsalget siger noget om fremtiden, så står bilproducenten Volkswagen med sin nye elbil ID.3 foran en solid succes.

Den tyske producent melder i hvert fald alt udsolgt, efter at 30.000 ID.3-modeller er blevet bestilt. Det var det antal, som Volkswagen havde givet folk mulighed for at bestille på forhånd.

Den nye bil bliver vist frem for verden på en stor bilmesse i Frankfurt i næste uge, og her vil der altså være rig mulighed for at se, om de 1.000 euro, de 30.000 potentielle ejere har betalt i depositum for retten til at købe bilen senere hen, er givet godt ud.

»Denne succes viser, at ID.3 kommer på det helt rigtige tidspunkt. Flere og flere mennesker ønsker at skifte over til elbiler,« udtaler Jürgen Stackmann fra Volkswagen i en pressemeddelelse, ifølge CNBC.

Den nye bil, der forventes at blive leveret til de første kunder i midten af 2020 har en rækkevidde på op til 260 miles på en opladning, svarende til lidt mere end 400 kilometer.

Ifølge det amerikanske medie har en rapport fra Deloitte tidligere vist, at der vil komme yderligere 21 millioner elbiler på markedet frem mod 2030, hvilket bla. også skyldes forventede modeller fra både Fiat og Porsche.

