Boeing i nye problemer: Dør eksploderede angiveligt

Det skete under en test på jorden, skriver flere medier.

Efter episoderne med 737-flyene er Boeing kommet i nye problemer.

Flyfabrikanten er nemlig stoppet med at teste det nye widebody 777x-fly, efter en dør ifølge flere medier skulle været »eksploderet« efter en test.

Det skriver The Guardian.

»Efter den sidste belastningstest på 777x-flyet kom holdet i problemer, der krævede, testen blev suspenderet,« siger Paul Bergmanm, der er talsmand for Boeing, i en meddelelse ifølge avisen.

Seattle Times skriver, at en lastdør eksploderede udad under testen. Ifølge avisen skete ulykken på et testfly, som kun er bygget til tests på jorden, og som ikke er beregnet til at flyve.

Problemet opstod under den sidste test, man skal bestå, for at få sit fly certificeret af Federal Aviation Administration.

I den sidste belastningstest udsætter man fly for belastninger og spændinger, der er langt over de normale driftsforhold, fortæller talsmanden, der også tilføjer, at man nu vil undersøge, hvad der præcis gik galt.

Det nye 777X-fly er er forvejen forsinket, efter andre problemer har skubbet den første flyvning med flyet til 2020, skriver The Guardian.

Boeing har haft et svært år.

Tidligere i år styrtede to fly af flytypen 737 MAX i henholdsvis Etiopien og Indonesien. Tilsammen blev 349 personer dræbt i de to flystyrt.

Kort efter blev fly-typen tvunget til at blive på landjorden, indtil man havde sikret, at flyet var sikkert. De jordbundne fly har allerede kostet selskabet over 32 milliarder kroner.

Det nye widebody 777x-fly skal ifølge Boeings hjemmeside på sigt være »verdens største og mest effektiv jetfly med to motorer.«