Fastfood-gængere på farten kan i fremtiden blive betjent af robotter.

Det kan lyde som en parodi på en sci-fi-film fra 1980’erne. Robotterne kommer i hobetal til den almindelige borgers og skræk og rædsel, men i stedet for at overtage verdensherredømmet - ja, så tager de onde robotter på fastfood-restaurant.

Det kan snart blive virkelighed, da fastfood-giganten McDonald’s tirsdag er blevet enig med tech-virksomheden Apprente om en overtagelse. Det skriver CNBC.

Apprente specialiserer sig i kunstig intelligens, der bl.a. kan forstå bestillinger i drive-in-køen. Denne teknologi vil ifølge McDonald’s sænke betjeningstiderne på restauranterne, ligesom at teknologien på længere sigt kan blive brugt i restaurantens selvbetjeningsautomater og mobilapp.

De ansatte ved Apprente vil blive overført til en nystartet afdeling kaldet McD Tech Labs, der med data og teknologi skal være med til at give McDonald’s en fordel i forhold til konkurrenterne.

Det er ikke første gang, at McDonald’s har den store pengepung fremme for at sikre sig fodfæste i tech-industrien. I marts købte man ligeledes tech-selskabet Dynamics Yield, der skal hjælpe med at tilpasse de viste menuer på baggrund af faktorer som klokkeslæt, trafik og vejr - alt for at øge kundens forbrug.

McDonald’s har udtalt, at den kunstige intelligens allerede er blevet testet i fastfood-kædens testrestauranter i USA.

McDonald’s-aktien har haft et fremragende år, hvor aktien er steget med 18 pct. siden årets start. Dermed er den samlede værdi for fastfood-giganten knap 1,1 billioner kroner.