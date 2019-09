Trump raser mod centralbankchef: Vil have renten sænket til nul »eller lavere«

I et tweet raser den amerikanske præsident og kalder USA’s centralbank for en samling »fjolser«.

Den amerikanske præsident Donald Trump langer endnu engang kraftig ud efter USA’s centralbank og centralbankchef Jerome Powell.

På Twitter skriver præsidenten, at centralbanken, Federal Reserve, bør sænke renten til nul eller lavere, og at USA i øvrigt bør begynde at refinansiere sin gæld.

»USA bør altid betale den laveste rente. Ingen inflation! Det er kun Jay Powells naivitet og Federal Reserve som ikke tillader os at gøre, hvad andre lande allerede er i gang med. Vi mister en enestående mulighed på grund af »fjolser«,« skriver han.

....The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn’t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of “Boneheads.”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. september 2019

Præsidenten har i flere omgange før udtrykt sin irritation over, at Jerome Powell sammen med bestyrelsen i centralbanken har gennemført flere renteforhøjelser.

Og han har beskyldt centralbankchefen for at skade det økonomiske opsving i USA.

Centralbanken hæver typisk renten, for at undgå en overophedning eller kollaps i samfundsøkonomien. I slutningen af juli sænkede centralbanken for første gang renten siden finanskrisen i 2008. I den mellemliggende periode har banken hævet renten ni gange.

Federal Reserve har ikke ønsket at kommentere præsidentens udtalelser over for amerikanske medier, men at refinansiere USA’s enorme gæld er dog reelt ikke en mulighed, lyder det fra cheføkonom hos kreditvurderingsbureauet Moody’s, Mark Zandi.

»Det er ikke realistisk og ville skabe et signifikant problem for investorer, finansielle markeder og i sidste ende hele økonomien. Gælden kan slet ikke indfris,« siger han til CNBC og skyder ligeledes idéen om en nulrente ned.

»Det man skal spørge sig selv om er: Hvis vi går ned til nul og vi rent faktisk oplever en recession – hvad så?«