Milliardæren, de kaldte »olieoraklet«, er død

Den kendte amerikanske oliemagnat, hedgefond-leder og filantrop T. Boone Pickens er sovet ind.

Den amerikanske milliardær T. Boone Pickens, der gik under navnet Olieoraklet, er død 91 år gammel. Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt CNBC.

T. Boone Pickens havde i flere år kæmpet med følgerne af en række slagtilfælde og et alvorligt fald. I slutningen af 2017 satte han sin luksuriøse kæmperanch i Texas til salg for svimlende 250 mio. dollars. Kort tid efter lukkede han sin hedgefond, BP Capital.

T. Boone Pickens begyndte sin karriere i oliebranchen. Han stiftede Mesa Petroleum, der gik på børsen i 1964 og siden blev et af de største uafhængige olie- og gasselskaber i USA.

Op gennem 1980'erne markerede T. Boone Pickens sig som olieinvestor med en lang række opkøb i branchen. Han blev kendt for at snuppe andele i undervurderede olieselskaber for at kunne gennemføre fjendtlige overtagelser.

Det var en indbringende affære.

»Han var Gordon Gekko før filmen 'Wall Street', og hans indflydelse var stor,« skrev David Gelles, journalist ved New York Times, sidste år i et portræt.

Senere i karrieren blev T. Boone Pickens en ledende figur på Wall Street og de globale energimarkeder. Han stiftede sin egen hedgegond, BP Capital Management, som investerede stort i projekter inden for vindenergi og naturgas.

På sidelinjen donerede han over 1 mia. dollars til både velgørende projekter og sit gamle universitet i Oklahoma. Også politisk involverede han sig som en magtfuld donor, der bl.a. hjalp med at finansiere George W. Bushs vej til Det Hvide Hus - og senere Donald Trump.

T. Boone Pickens efterlader sig - udover sin familie - en anslået formue på lidt over 3 mia. kr.