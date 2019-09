Dansk Erhverv: Virksomheder betaler dyr regning for negativ rente

Grænsen for, hvornår negative renter gør mere skade end gavn, bliver testet den kommende tid, mener erhvervsorganisation.

Sille Wulff Mortensen, født 1982, er journalist på Finans. Hun har læst journalistik og virksomhedsstudier på Roskilde Universitet og Copenhagen Business School og blev færdig kandidat i 2010. Her fra har hun arbejdet på dagbladet Børsen og borsen.dk, hvor hendes stofområder talte virksomheder og økonomi. I 2014 blev hun ansat på Finans, hvor hun primært skriver om ledelse, ledere og karriere. I sin fritid er Sille en ihærdig løber, men skal det for alvor være sjovt, mener hun, at der skal et par ski under fødderne. Og så har hun efter knap tyve års pause genoptaget klaverspillet – til stor fornøjelse for hende selv.

Milliarder og atter milliarder.

Det negative rentemiljø tegner til at blive rigtig dyrt for landets virksomheder og dansk økonomi, mener man i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

»De negative renter kan i sidste ende pålægge virksomhederne herhjemme en betydelig omkostning, der kan være hæmmende for den økonomiske vækst,« lyder det fra cheføkonom Tore Stramer.

Udmeldingen kommer efter Nordea har sendt regningen fra dagens rentenedsættelser i Nationalbanken og den europæiske centralbank, ECB, direkte videre til sine erhvervskunder.

Renten på indskud for erhvervskunder er nu nede på minus 0,75 pct. lød det fra Nordea få minutter efter, at Nationalbankdirektør Lars Rohde havde meddelt markedet, at landets ledende rente blev sænket til minus 0,75 pct.

»Det lave rentemiljø ser ud til at fortsætte i lang tid endnu. Derfor har vi i dag besluttet at følge Nationalbankens rentesats på erhvervssiden og sænke indlånsrenten for vores erhvervskunder,« siger Bjørn Bøje Jensen, der er bankdirektør med ansvar for erhvervskunder i Nordea Danmark, i en meddelelse fra den nordiske storbank.

Nordeas erhvervskunder har betalt negativ indlånsrente siden 2016 og er ikke alene.

De seneste tal fra Nationalbanken viser, at 53 pct. af virksomhedernes indlån i bankerne er er med negativ rente. Det svarer til ca. 485 mia. kr.

»Det kan måske undre, men det er nødvendigt for virksomhederne at have et indlån i bankerne for at kunne gennemføre transaktioner i forbindelse med den almindelige forretningsdrift. I takt med at økonomien generelt er vokset herhjemme, er behovet for at foretage transaktioner tilmed steget,« forklarer Tore Stramer.

Nationalbanken med Lars Rohde i spidsen går derfor også en udfordrende tid i møde, mener han.

»Nationalbanken har tidligere gjort det klart, at der er en nedre grænse for de negative renter. En grænse hvor de negative renter vil begynde at gøre mere skade end gavn på økonomien. Det er svært at kvantificere, hvor den grænse går, men meget tyder på at grænsen meget vel kan blive testet af over den kommende tid.«

De negative renter påvirker ikke kun erhvervskunderne i landets banker.

I forrige måned besluttede Jyske Bank at indføre negative renter for private kunder med mere end 7,5 mio. kr. stående. Og kort efter fulgte Sydbank trop.

Nedsættes de ledende renter dybere ned i det negative territorium, så vil det konkret betyde at flere erhvervs- og privatkunder vil få en negativ rente på deres bankindskud, mener man i Dansk Erhverv.

Samme vurdering har Jesper Rangvid, professor i finansiering på CBS.

Privatkunder med indeståender i banken på omkring 1 mio. kr. eller derover skal belave sig på at betale negative renter i banken fremover, har han forklaret til Finans.

Og en række kilder i finanssektoren, som ikke vil tale til citat, forventer, at grænsen ryger helt ned omkring 750.000 kr.

»Jeg kan næsten ikke forestille mig andet, end at nu har man taget hul på bylden, og så vil vi efterhånden se flere privatkunder blive omfattet,« vurderer Jesper Rangvid.

Den Europæiske Centralbank sætte indlånsrenten ned til minus 0,5 pct. fra minus 0,4 pct. torsdag eftermiddag. Siden fulgte Nationalbanken efter satte renten for indskudsbeviser ned til minus 0,75 pct. fra minus 0,65 pct.