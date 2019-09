Ikea køber vindmøller af Vestas for mere end en milliard

Verdens største møbelproducent vil være selvforsynende med grøn energi.

Det svenske møbelhus og verdens største møbelforhandler, Ikea, er i gang med at købe aktier for mere end en milliard danske kroner i ikke mindre en syv vindmølleparker i Rumænien.

Vindmølleparkerne ejes af Vestas og Ikea bekendtgjorde fredag, at de planlægger at købe 80 procent af aktierne i de romænske vindmølleparker som en del af deres indsats for at mindske virksomhedens Co2-udledning.

Det skriver flere internationale medier, bl.a. Bloomberg.

Det er selskabet Ingka Group, der ejer de fleste Ikeabutikker, som står bag investeringen, og virksomheden udtaler, at deres nyerhvervelse består af i alt 64 turbiner, der kan producere omkring 171 megawatt elektricitet.

Det svarer til den energi, der bliver brugt i mere end 65 Ikea-varehuse, eller i 150.000 rumænske husholdninger.

»De 80 procent aktieposter støtter vores mål om at generere ligeså meget grøn energi som vi forbruger, og investeringen bringer os et skridt tættere på at nå vores 2020-mål,« udtaler investeringschef i Ingka Group, Krister Mattson, i et pressemeddelelse.

Tidligere på året købte Ikea ligeledes aktier i et den tyske vindmøllevirksomhed Veja Mate, og ifølge Ingka Group ejer virksomheden nu 900.000 solcellermoduler samt 543 vindmølleturbiner fordelt over 14 lande.

Den nye handel er angiveligt underskrevet men venter på at blive godkendt, og man forventer, at handlen bliver gennemført i oktober.