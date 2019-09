Medie: Sag om snyd med udbytteskat kan være 940 millioner kroner højere end hidtil antaget

Sag om snyd med udbytteskat kan være 940 millioner kroner højere end hidtil antaget på grund af fejl hos banker, viser notat fra Skatteministeriet ifølge DR.

Sagen om formodet svindel med dansk udbytteskat kan være op mod 940 millioner kroner højere end hidtil antaget på grund af fejl hos banker i Danmark.

Det viser dokumenter fra Skatteministeriet, som DR og Børsen er i besiddelse af.

Pengene skal lægges oveni de 12,7 milliarder kroner, som udenlandske investorer i forvejen vurderes at have snydt de danske skattemyndigheder for i sagen, hvor de i strid med reglerne har fået tilbagebetalt dansk skat på aktieudbytter.

Papirerne viser, at der er sket omfattende fejl i den bankordning, som Nordea Danske Bank og SEB har stået for i en årrække.

Sådan blev statskassen snydt for milliarder Det blev kaldt danmarkshistoriens største skattetyveri, da statskassen blev drænet for 12,7 milliarder kroner i skandalen om udbytteskat. Det samlede beløb er ifølge DR og Børsen vokset med op mod 940 millioner kroner, fordi de tre banker Danske Bank, Nordea og SEB har begået fejl i sagen. De tre banker har i en årrække stået for selv at hjælpe kunder med at få søgt og udbetalt refusion af dansk skat på aktieudbytter, men de har ifølge Skatteministeriet begået en række fejl, som har ført til forkerte udbetalinger. Læs her, hvordan svindlen angiveligt er foregået mod Danmark: * Et større organiseret netværk af selskaber i udlandet har tilsyneladende søgt om at få udbetalt udbytteskat på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation. - Selskaber i udlandet skal ikke betale skat af udbyttet af deres aktier, mens skatten for danske selskaber er på 27 procent. * Svindlen er angiveligt sket ved, at selskaberne har søgt om at få tilbagebetalt udbytteskat, uden de har ejet de aktier, som de vil have tilbagebetalt skat for. * Ifølge Politikens oplysninger er de to sigtede i USA samt en tredje sigtet - briten Sanjay Shah - mistænkt for at have svindlet gennem fiktive amerikanske pensionsfonde. * Ved at hævde at pensionsfondene ejede aktier i danske selskaber for mange milliarder, påstod de, at pensionsfondene havde ret til at få udbytteskat retur efter aftaler om dobbeltbeskatning mellem Danmark og USA. * Den formodede svindel fandt sted i perioden fra 2012 til 2015. * Skattestyrelsen har anlagt 470 civilretlige sager med et samlet krav på 12,7 milliarder kroner. Retssagerne er anlagt i blandt andet USA, Storbritannien, Malaysia og Dubai. * Tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) forventede at kunne få seks milliarder kroner retur. Det ventes at koste mindst to milliarder kroner i advokatregninger at hente pengene hjem. Kilde: Skat, Politiken, Skattestyrelsen, Ritzau

Den har ifølge ministeriet medført uretmæssige udbetalinger på mellem 712-940 millioner kroner. Det skal være sket i perioden 2012-2015.

Bankordningen betød, at de tre banker havde lov til selv at stå for refusion af udbytteskat på vegne af udenlandske investorer.

Refusionen er en mulighed, investorer har i nogle lande for ikke at skulle betale skat af udbytter på aktier flere gange.

Ordningen skulle gøre processen lettere for både de danske skattemyndigheder og de udlændinge, der havde danske aktier.

Bankerne har ifølge Skatteministeriet fejlet ved at have udbetalt den samme udbytteskat flere gange, tilbagesøgt udbytteskat på lånte aktier og søgt om refusion for investorer i lande, hvor det ikke var muligt at få penge tilbage.

Bankordningen blev lukket for fire år siden. Skatteminister Morten Bødskov (S) mener, at bankordningen var en fejl.

- Der er ingen tvivl om, at bankerne har et ansvar, men det har skattevæsenet også.

- Samlet set var bankordningen en dårlig ordning. På bundlinjen står, at det var helt rigtigt at få den her ordning lukket i 2015, siger skatteminister Morten Bødskov (S) til DR.

SEB afviser i en mail til DR, at der skulle være sket fejl, som har betydet, at den danske statskasse er gået glip af det beløb, som Skatteministeriet når frem til.

Danske Bank og Nordea kan heller ikke genkende billedet af, at der skulle være sket svindel gennem deres håndtering af bankordningen.