Norwegian-chef efter vigtig låneaftale: Vi skal gøre mere

Udsættelse af tilbagebetaling af milliardlån er del af en større plan for Norwegian, siger finansdirektør Geir Karlsen. I de kommende uger ventes flere ting at falde på plads, så likviditen kan forbedres før vintersæsonen.

Norwegian har fået ja til at udsætte betalingen af en milliardgæld. Men der er flere ting, som skal afklares for det norske lavprisselskab, før den hårde vintersæson med markant færre rejsende og dermed færre indtægter.

Ifølge Geir Karlsen, der er konstitueret koncernchef og finansdirektør i Norwegian, var udsættelsen af betaling af obligationslånet på 3,4 mia. norske kr. (2,6 mia. danske kr., red.) en del af en større plan.

»Det er ikke det eneste, vi arbejder med. I de kommende uger håber vi at få afklaret flere ting, og det vil også have en likviditetseffekt,« siger Geir Karlsen til E24.no.

Norwegian har længe været under hårdt økonomisk pres efter milliardunderskud i 2017 og 2018. Likviditeten i selskabet har været kritisk lav, og det var tvivlsomt, om Norwegian ville kunne tilbagebetale obligationslånet i december, som var den oprindelige frist.

Norwegian har haft svært ved at styre den massive vækst. Samtidig har det kostet dyrt for selskabet, at de ulykkesramte Boeing 737 Max fly har haft flyveforbud siden marts. Desuden har det været problemer med motorerne på selskabets Boeing Dreamliner fly, ligesom kreditkortselskaberne har tilbageholdt et milliardbeløb, som er blevet forudbetalt for solgte billetter.

Norwegian er i gang med en genopretningsplan, der skal genskabe lønsomheden. Flere års vækst er bremset, og man er i færd med at reducere omkostningerne. Samtidig har selskabet solgt en lang række fly for at få penge i kassen.

»Man vil se, at kapaciteten i den kommende vinter er lavere end i den forrige vintersæson,« siger Geir Karlsen til E24.no