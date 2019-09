Rejsegigant er gået i betalingsstandsning

Thomas Cook har søgt i ly for kreditorerne i et forsøg på at redde selskabet.

Den britiske rejsegigant Thomas Cook, der bl.a. ejer Spies, er gået i betalingsstandsning. Det skriver nyhedsmediet Bloomberg.

Thomas Cook har søgt om konkursbeskyttelse under de amerikanske Chapter 11-konkursregler. Det svarer til det, man herhjemme kender som betalingsstandsning.

Manøvren er et led i at få omstruktureret den store gæld, som i årevis har tynget Thomas Cook - og som truer med at vælte selskabet. Ved at søge om konkursbeskyttelse kan Thomas Cook foretage omstruktureringer, uden at kreditorerne kan sætte en stopper for det.

Ifølge dokumenter, som Thomas Cook-koncernen har sendt til den føderale konkursdomstol i New York, har selskabet allerede søgt om konkursbeskyttelse i Storbritannien - og nu altså også i USA.

Fredrik Henriksson, kommunikationsdirektør i Thomas Cook Northern Europe, siger til det norske medie E24, at begæringen om konkursbeskyttelse er »standardprocedure« i en rekapitaliceringsproces, som selskabet er inde i.

»Dette har ingen konsekvenser for vores flyvninger,« siger han.

Thomas Cook er med sine 178 år et af verdens ældste og største rejseselskaber med millioner af kunder. Men selskabet har gennem længere tid kæmpet med en skrantende økonomi, høj gæld og færre gæster.

Derfor er Thomas Cook i gang med at udforme en storstilet redningsplan, som bl.a. går ud på, at det kinesiske konglomerat Fosun, der allerede er storaktionær, tilfører 3,7 mia. kr. i ny kapital.

Indskuddet betyder, at det kinesiske selskab, som bl.a. ejer hotelkoncernen Club Med, køber minimum 75 pct. af Thomas Cooks grupperejser og 25 pct. af dets flyselskab.

Derudover skal Thomas Cooks vigtigste banker og obligationsejere bidrage med lige så mange milliarder i ny kapital - samtidig med at de konverterer eksisterende gæld til aktier. Dermed vil de eje den resterende del af Thomas Cooks grupperejser og flyselskab.

Thomas Cook slæber rundt på en gæld på mere end 10 mia. kr. og har derfor bl.a. sat sine flyselskaber til salg i et forsøg på at skaffe likviditet. Thomas Cook-koncernen ejer flere flyselskaber, der både beskæftiger sig med ruteflyvning og charterrejser.

Ifølge en flyanalytiker er Thomas Cook presset på flere fronter. Bl.a. har usikkerheden om brexit påvirket rejselysten i Storbritannien, som er et vigtigt marked for Thomas Cook. Dertil kommer usikkerheden om højere oliepriser og frygten for en global recession, såfremt USA og Kina skulle ende i en fuldblods-handelskrig.