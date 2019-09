Rumfirma vil købe hel landsby - men flere beboere siger nej

Det amerikanske rumfartsfirma SpaceX, der er stiftet af Elon Musk, har sendt borgerne i Boca Chica et brev.

I en lille landsby syd for Texas er rumfartsfirmaet SpaceX i fuld gang med at udvikle sit opsigtsvækkende raketsystem "Sharship", der skal kunne sende raketter til Mars.

Nu forsøger SpaceX at købe hele landsbyen for at komme af med dens cirka 20 beboere. Det viser dokumenter, som erhvervsmediet Business Insider er i besiddelse af.

Flere af indbyggerne i Boca Chica har modtaget et brev fra SpaceX, som tilbyder at købe deres hus for tre gange mere end markedsværdien. Tilbuddet udløber om få uger, men flere af husejerne, som Business Insider har talt med, agter at afvise tilbuddet.

»Jeg vil ikke blive presset til at sælge på deres betingelser,« siger en indbygger til Business Insider.

Tidligere på året testede SpaceX sin rumraket "Starhopper" - en tidlig prototype af det rumskib, der skal sendes på mission til Mars. Det skete få kilometer uden for landsbyen Boca Chica, hvor beboerne blev opfordret til at forlade deres hjem som en sikkerhedsforanstaltning.

Tre dage før testen havde den lokale sherif omdelt en advarsel om, at der var risiko for trykbølger stærke nok til at sprænge vinduer og bringe folk i deres hjem i fare under testen.

For at undgå sikkerhedsfarer og forstyrrelser for Boca Chicas indbyggere vil SpaceX nu altså købe hele landsbyen.

»SpaceX tilbyder dig tre gange den uafhængigt vurderede markedsværdi af din ejendom,« står der i brevet, som rumfartsfirmaet har sendt til landsbyens indbyggere.

»Tilbuddet er ikke til forhandling,« står der videre.

SpaceX blev grundlagt i 2002 af Elon Musk, som også er medstifter af elbilproducenten Tesla.