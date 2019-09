Den amerikanske centralbank sænker renten endnu et nyk

Federal Reserve har netop meddelt, at den sænker renten i USA for anden gang siden 2008 – med 0,25 procentpoint.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, meddeler, at renten sænkes med 0,25 procentpoint til 1,75-2,0 pct. Målet er blandt andet at forlænge højkonjunkturen og ikke mindst sparke liv i inflationen.

Rentesænkingen blev vedtaget med stemmerne 7-3, og det viser uenighed i centralbankens ledelse.

Federal Reserve har da heller ikke forpligtet sig til at gennemføre flere rentesænkninger i de kommende måneder.

Banken skriver, at der er usikkerhed om forventningerne til den økonomiske udvikling. Centralbanken lover i en meddelelse at »handle hensigtsmæssigt« for at fastholde den økonomiske vækst.

Der er 17 medlemer af bankens komite, hvoraf 10 har stemmeret. Syv af 117 medlemmer ønsker endnu en rentenedsættelse, mens 10 ikke så behov for yderligere nedsættelser i 2019.

Det er anden gang i løbet af få måneder, at renten sænkes. Det skete også 31. juli, da Federal Reserve gennemførte en rentenedsættelse på 0,25 pct. Det var første gang, renten i USA blev sænket siden finanskrisen i 2008.

Rentesænkningen sker i et forsøg på at afværge en økonomisk afmatning. Risikoen for en handelskrig mellem USA og Kina samt risikoen for et hårdt brexit har ført til en økonomisk afmatning i en lang række lande, herunder i Tyskland.

Den aktuelle rentesænkning vil dog næppe tilfredsstille Donald Trump. Den amerikanske præsident har i en række tweets angrebet centralbankchef Jerome Powell for ikke at gøre nok. Han kræver, at renterne skal ned omkring nul.

Præsidenten henviser bl. a. til Europa. Hvor den europæiske centralbank ECB forleden sænkede renten til minus 0,65 pct.

Ifølge Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, skal rentenedsættelsen ses som en direkte reaktion på den tiltagende krisefrygt, der har fundet indpas i markedet oven på de seneste måneders kraftige eskalering i handelskrigen mellem USA og Kina.

Den amerikanske centralbank har valgt ikke at forpligte sig til yderligere rentenedsættelser.

»Ser vi fremad er det derfor også vores forventning, at den amerikanske centralbank vil gå forsigtig til værks. Den amerikanske centralbank vil formentlig vurdere fra møde til møde, hvor stort et behov der er for at understøtte økonomien med yderligere rentenedsættelser. Som tingene ser ud nu er det mest oplagte dog, at der vil komme yderligere rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank over de kommende måneder. Særligt hvis den svage globale vækst og høje usikkerhed bider sig fast,« siger Tore Stramer.