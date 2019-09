Trump raser videre mod centralbankchefen

Den amerikanske præsident er voldsomt utilfreds med rentenedsættelse på 0,25 pct.

Donald Trump fortsætter angrebene på chefen for den amerikanske centralbank Jerome Powell efter rentenedsættelsen på 0,25 pct.

Den amerikanske præsident er på ingen måder tilfreds med nedsættelsen, og han fyrer en bredside af mod Powell.

»Intet mod, ingen fornuft, ingen vision,« lyder det fra Donald Trump i et tweet.

Præsidenten har med en byge af tweets i de seneste uger forsøgt at presse Federal Reserve til at sænke renten markant for at sætte yderligere gang i den amerikanske økonomi.

Donald Trump ser gerne renten sænket til nul, og han henviser til Europa, for den europæiske centralbank, ECB, for nylig sænkede renten til minus 0,65 pct.

Centralbanken peger imidlertid på, at den amerikanske økonomi fortsat er i ganske god form. Arbejdsløsheden er lav, og privatforbruget er stærkt. Fed lover dog, at man vil »handle hensigtsmæssigt« for at fastholde den økonomiske vækst.