Den børsnoterede danske smykkekoncern har sat fart i en relancering, der skal få flere kvinder ind i dens butikker rundt om på kloden.

Pandoras butikker skal have nyt udseende, og den første nye konceptbutik åbner torsdag.

Den butik ligger i Birmingham - og netop det britiske marked er sammen med USA, Italien og Kina med i første runde af Pandoras storstilede ombygning efter et nyt koncept. I de nye konceptbutikker lægger Pandora bl.a. vægt på en ændret og mere tydelig præsentation af smykkerne, så forbrugerne lettere kan mærke og røre ved dem.

Målet for Pandora er at få fart i salgsmaskinen ved at trække flere kvinder ind i den danske koncerns smykkebutikker. Det vil dog vare tid, før alle de 2.700 butikker globalt er ændret.

Pandora lancerede for nogle uger siden ved et stort arrangement i Los Angeles, USA, koncernens nye udtryk og stil. Og det med pink og rosa som de gennemgående farver i relanceringen.

Koncernen Pandoras smykker sælges i mere end 100 lande via ca. 7.500 forhandlere – herunder omkring 2.700 konceptbutikker.

Det børsnoterede selskab blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København.

Beskæftiger på verdensplan 28.000 medarbejdere – heraf ca. 13.000 i Thailand, hvor produktionen ligger.

Direktionen består af adm. direktør Alexander Lacik og finansdirektør Anders Boyer. Bestyrelseseformand er Peder Tuborgh.

Pandora indretter 10 butikker efter det nye koncept inden årets udgang på de fire markeder. Derefter skal det rulles ud andre steder. Pandora har samlet 2.700 egne konceptbutikker rundt om i verden - og i alt 7.500 salgssteder i 100 lande.

Ud over ombygning af de første 10 butikker, får flere end 1.000 Pandora-butikker også som led i planen ny vinduesudsmykning, som markerer den ændrede stil.

»Med mange muligheder for onlinehandel er det ikke længere nok kun at sælge kvalitetsprodukter. Vi skal gøre den fysiske butik til et sted, som kunderne vil bruge tid i,« siger Mette Starup, som er vice president og retailchef hos Pandora.

Smykkekoncernens adm. direktør Alexander Lacik har over for Finans understreget, at stilskiftet og relanceringen hænger sammen med et behov for at gøre Pandora mere relevant igen over for potentielle forbrugere.

»Feedback fra kunder viser, at de ikke længere er helt sikre på, hvad Pandora står for,« fortæller koncernchefen.

Pandora har gennem en periode været præget af, at væksten er i gået helt i stå og med negativ udvikling. Det senest offentliggjorte kvartalsregnskab viste, at omsætningen de tre måneder af 2019 var dykket med 7 pct. målt i organisk vækst. Pandora fastholdt dog samtidig i regnskabet forventningerne til helåret med et fald på 3-7 pct.