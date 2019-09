Hotelportal beskyldes for at vildlede forbrugere

Selv efter advarsler fra konkurrencestyrelsen bruger Booking.com salgstaktikker, der vildleder rejsende, viser en britisk forbrugergruppes stikprøve.

Misvisende påstande om rabatter, falske påstande om »kun ét værelse tilbage« og favorisering af provisionsbetalende hoteller.

Det er blot nogle af de ulovlige taktikker, som en række hotelportaler i februar fik påtaler om af konkurrencemyndighederne. De lovede alle at ændre deres praksis, inklusiv Booking.com.

Men ifølge en stikprøveundersøgelse lavet af forbrugergruppen Which? benytter Booking.com sig fortsat påstanden om, at der kun er ét værelse tilbage hos et hotel, selvom det ikke passer.

Det skriver CNN.

»Vi fandt tydelige beviser på, at Booking.com ikke tilstrækkeligt har fået styr på tingene og blæser på reglerne om presserende salgstaktikker, der kan medføre, at millioner af forbrugere laver forhastede bookinger,« siger Naomi Leach, redaktør for Which? Travel.

Booking.com siger selv, at hotelportalen arbejder hårdt på at imødekomme kravene, og at selskabet arbejder tæt sammen med konkurrencemyndighederne for at sikre forbedringer.